Η βρετανική αστυνομία ανακοίνωσε ότι εξετάζει νέους ισχυρισμούς που προκύπτουν από τα αρχεία του Τζέφρι Έπστιν, σύμφωνα με τους οποίους ο καταδικασμένος για σεξουαλικά εγκλήματα Αμερικανός χρηματιστής φέρεται να έστελνε γυναίκες στο Ηνωμένο Βασίλειο με ιδιωτικά αεροσκάφη.

Οι αρχές δέχονται έντονες πιέσεις τις τελευταίες ημέρες να διερευνήσουν τυχόν εμπλοκή του πρώην πρίγκιπα Άντριου Μαουντμπάντεν-Γουίνδσορ στις πτήσεις που αναφέρονται στα έγγραφα Έπστιν.

«Εξετάζουμε τις πληροφορίες αναφορικά με τις ιδιωτικές πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο Στάνστεντ (του Λονδίνου) μετά τη δημοσιοποίηση των αρχείων Έπστιν από το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης», ανέφερε η αστυνομία του Έσεξ, στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται το συγκεκριμένο αεροδρόμιο του βορειοανατολικού Λονδίνου.

Η αστυνομία σημείωσε ότι θα αξιολογήσει αν οι υπάρχουσες πληροφορίες είναι επαρκείς για την έναρξη επίσημης έρευνας, χωρίς να κάνει καμία αναφορά στο όνομα του Άντριου. Ωστόσο, την περασμένη εβδομάδα ο πρώην πρωθυπουργός Γκόρντον Μπράουν κάλεσε να επανεξεταστεί η υπόθεση, δηλώνοντας ότι «ενημερώθηκε κατ’ ιδίαν ότι οι έρευνες που συνδέονται με τον πρώην πρίγκιπα Άντριου δεν έλαβαν σωστά υπόψη τις ουσιαστικές αποδείξεις για το θέμα αυτών των πτήσεων».