Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ξεκαθάρισε κατηγορηματικά ότι η Ουκρανία δεν πρόκειται να αποδεχθεί καμία συμφωνία που θα προβλέπει παραχώρηση εδαφών στη Ρωσία. Ο Ουκρανός πρόεδρος τόνισε πως μια τέτοια εξέλιξη θα ήταν αντίθετη με τη βούληση του λαού και δεν θα μπορούσε να γίνει αποδεκτή.

Όπως δήλωσε, η αποχώρηση της Ουκρανίας από το Ντονμπάς δεν αποτελεί επιλογή, καθώς κάτι τέτοιο θα σήμαινε απώλεια κυριαρχίας. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο ουκρανικός λαός δεν θα συγχωρούσε ποτέ μια τέτοια απόφαση.

Σε συνέντευξή του στο Axios, ο Ζελένσκι τόνισε ότι οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία που θα περιλαμβάνει παραχώρηση εδαφών θα απορριφθεί σε δημοψήφισμα. Επεσήμανε ότι κάτι τέτοιο θα συνεπαγόταν απώλεια υπηκοότητας για τους κατοίκους των περιοχών αυτών.

«Σε συναισθηματικό επίπεδο, ο κόσμος δεν θα το συγχωρήσει ποτέ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Την ώρα που έκανε τις δηλώσεις αυτές, Ουκρανοί και Ρώσοι αξιωματούχοι συμμετείχαν στον τρίτο γύρο συνομιλιών στη Γενεύη, με βασικό σημείο διαφωνίας το καθεστώς του Ντονμπάς, μέρος του οποίου παραμένει υπό ουκρανικό έλεγχο.

Ο Ζελένσκι σημείωσε ότι οι Αμερικανοί διαμεσολαβητές Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ τον ενημέρωσαν πως η Ρωσία επιθυμεί τον τερματισμό του πολέμου. Ωστόσο, εμφανίστηκε επιφυλακτικός, προειδοποιώντας ότι δεν θα δεχθεί πιέσεις για ένα σχέδιο που θα θεωρηθεί «αποτυχημένο» από την κοινωνία.

Παράλληλα, εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε υποστηρίξει ότι το βάρος των παραχωρήσεων βαραίνει το Κίεβο. Ο Ζελένσκι υποστήριξε ότι η ειρήνη δεν μπορεί να επιτευχθεί «δίνοντας τη νίκη» στον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Πιθανά σενάρια συμφωνίας

Ο Ουκρανός πρόεδρος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας λύσης που θα προβλέπει «πάγωμα» της σύγκρουσης στις σημερινές γραμμές επαφής. Εκτίμησε ότι ένα τέτοιο σενάριο θα μπορούσε να εγκριθεί μέσω δημοψηφίσματος.

Αντίθετα, απέρριψε την πρόταση δημιουργίας αποστρατιωτικοποιημένης «ελεύθερης οικονομικής ζώνης» στο Ντονμπάς χωρίς σαφή καθορισμό κυριαρχίας. Από ρωσικής πλευράς, η αντιπροσωπεία υπό τον σύμβουλο του Πούτιν, Βλαντίμιρ Μεντίνσκι, φέρεται να επιμένει στην πλήρη κατάληψη της περιοχής, είτε μέσω διαπραγματεύσεων είτε στρατιωτικά.

Εκλογές και εκεχειρία

Ο Ζελένσκι επισήμανε ότι Ουάσιγκτον και Κίεβο συμφωνούν πως κάθε τελική συμφωνία θα τεθεί σε δημοψήφισμα. Δεν απέκλεισε, επίσης, τη διεξαγωγή προεδρικών εκλογών ταυτόχρονα με το δημοψήφισμα, ακόμη και σε συνθήκες εύθραυστης εκεχειρίας.

Τέλος, ανέφερε ότι η Ρωσία έχει αποδεχθεί μόνο μονοήμερη εκεχειρία για τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, ενώ η Ουκρανία θεωρεί απαραίτητη περίοδο 60 ημερών. Ο Ζελένσκι χαρακτήρισε τη ρωσική στάση ένδειξη ότι η Μόσχα ίσως να μην είναι ακόμη έτοιμη για ουσιαστική ειρήνη.