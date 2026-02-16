Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επανέλαβε τη Δευτέρα ότι η χώρα του δεν πρόκειται να αποδεχθεί καμία μορφή εδαφικής παραχώρησης προς τη Ρωσία, παρά τις αυξανόμενες πιέσεις για «ρεαλιστικές λύσεις» στη σύγκρουση.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Ζελένσκι άφησε να εννοηθεί πως οι Ηνωμένες Πολιτείες προέτρεψαν το Κίεβο να εξετάσει τέτοιους συμβιβασμούς με αντάλλαγμα εγγυήσεις ασφαλείας. «Νομίζω, πρώτα, εγγυήσεις ασφαλείας. Δεύτερον, δεν θα παραχωρήσουμε τα εδάφη μας, επειδή είμαστε έτοιμοι για συμβιβασμό. Για ποιον συμβιβασμό είμαστε έτοιμοι; Όχι για έναν συμβιβασμό που θα δώσει στη Ρωσία την ευκαιρία να ανακάμψει γρήγορα και να επιστρέψει για να μας καταλάβει», τόνισε.

When you want to get compromises from people who are under attacks and who are not aggressors – what do you give them? They don’t trust anybody. They don’t trust anybody because we had Budapest Memorandum. That was security guarantees. We gave up our nuclear and other weapons. A… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 16, 2026

Ο Ουκρανός πρόεδρος επεξέτεινε τη θέση του, υπογραμμίζοντας ότι «Σε κάθε περίπτωση, οι εγγυήσεις ασφαλείας θα τεθούν σε ισχύ μόνο μετά από ψηφοφορία στο Κογκρέσο. Άρα τι υπάρχει να φοβόμαστε; Δεν καταλαβαίνω. Μπορούμε να υπογράψουμε το έγγραφο για τις εγγυήσεις ασφαλείας προς την Ουκρανία μαζί με τους ηγέτες. Θα είναι ένα ισχυρό μήνυμα προς τον κόσμο ότι η Αμερική θα σας βοηθήσει και θα σας στηρίξει, ότι οι Ευρωπαίοι θα είναι μαζί σας αν η Ρωσία επιστρέψει. Και έπειτα μπορείτε να μιλήσετε με τους Ουκρανούς για το τι είναι διατεθειμένοι να αποδεχθούν.»

Σε προηγούμενη ανάρτησή του, ο Ζελένσκι εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τις Ηνωμένες Πολιτείες για την επιβολή κυρώσεων σε ρωσικές εταιρείες υγρών καυσίμων, όπως η Rosneft και η Lukoil. Παράλληλα, κάλεσε την Ουάσιγκτον να επεκτείνει τα μέτρα και στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας, συμπεριλαμβάνοντας θεσμούς όπως η Rosatom.