Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι επανέλαβε τη Δευτέρα ότι η χώρα του δεν πρόκειται να αποδεχθεί καμία μορφή εδαφικής παραχώρησης προς τη Ρωσία, παρά τις αυξανόμενες πιέσεις για «ρεαλιστικές λύσεις» στη σύγκρουση.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Ζελένσκι άφησε να εννοηθεί πως οι Ηνωμένες Πολιτείες προέτρεψαν το Κίεβο να εξετάσει τέτοιους συμβιβασμούς με αντάλλαγμα εγγυήσεις ασφαλείας. «Νομίζω, πρώτα, εγγυήσεις ασφαλείας. Δεύτερον, δεν θα παραχωρήσουμε τα εδάφη μας, επειδή είμαστε έτοιμοι για συμβιβασμό. Για ποιον συμβιβασμό είμαστε έτοιμοι; Όχι για έναν συμβιβασμό που θα δώσει στη Ρωσία την ευκαιρία να ανακάμψει γρήγορα και να επιστρέψει για να μας καταλάβει», τόνισε.

Ο Ουκρανός πρόεδρος επεξέτεινε τη θέση του, υπογραμμίζοντας ότι «Σε κάθε περίπτωση, οι εγγυήσεις ασφαλείας θα τεθούν σε ισχύ μόνο μετά από ψηφοφορία στο Κογκρέσο. Άρα τι υπάρχει να φοβόμαστε; Δεν καταλαβαίνω. Μπορούμε να υπογράψουμε το έγγραφο για τις εγγυήσεις ασφαλείας προς την Ουκρανία μαζί με τους ηγέτες. Θα είναι ένα ισχυρό μήνυμα προς τον κόσμο ότι η Αμερική θα σας βοηθήσει και θα σας στηρίξει, ότι οι Ευρωπαίοι θα είναι μαζί σας αν η Ρωσία επιστρέψει. Και έπειτα μπορείτε να μιλήσετε με τους Ουκρανούς για το τι είναι διατεθειμένοι να αποδεχθούν.»

Σε προηγούμενη ανάρτησή του, ο Ζελένσκι εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τις Ηνωμένες Πολιτείες για την επιβολή κυρώσεων σε ρωσικές εταιρείες υγρών καυσίμων, όπως η Rosneft και η Lukoil. Παράλληλα, κάλεσε την Ουάσιγκτον να επεκτείνει τα μέτρα και στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας, συμπεριλαμβάνοντας θεσμούς όπως η Rosatom.

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Τελευταία Νέα