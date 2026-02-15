Η Ουκρανία προχωρά σε νέα πακέτα ενεργειακής και στρατιωτικής υποστήριξης με τους ευρωπαίους συμμάχους της, ενόψει της τέταρτης επετείου από τη ρωσική εισβολή στις 24 Φεβρουαρίου, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος της χώρας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Το Κίεβο επιδιώκει να ενισχύσει τη διεθνή στήριξη, καθώς προσπαθεί να αντιμετωπίσει τη ρωσική προέλαση στο πεδίο και τις αεροπορικές επιδρομές που πλήττουν το ενεργειακό του σύστημα, την ώρα που δέχεται πιέσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες για την έναρξη ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων.

“Στο Μόναχο συμφωνήσαμε με τους ηγέτες του Berlin Format σε συγκεκριμένα πακέτα βοήθειας στον ενεργειακό και στρατιωτικό τομέα για την Ουκρανία μέχρι τις 24 Φεβρουαρίου”, έγραψε ο Ζελένσκι στο Χ.

Ο Ουκρανός πρόεδρος, μετά τη συνάντηση της Παρασκευής με περίπου δώδεκα Ευρωπαίους ηγέτες στο πλαίσιο του αποκαλούμενου Berlin Format, εξέφρασε την ελπίδα του να εξασφαλίσει νέα υποστήριξη, συμπεριλαμβανομένων αντιαεροπορικών πυραύλων.

“Είμαι ευγνώμων στους εταίρους μας για την ετοιμότητά τους να βοηθήσουν και θεωρούμε ότι όλες οι παραδόσεις θα γίνουν άμεσα”, πρόσθεσε ο Ζελένσκι.

Οι ρωσικές επιθέσεις σε μεγάλες πόλεις, όπως το Κίεβο, έχουν προκαλέσει σοβαρές ζημιές στις ενεργειακές υποδομές, αφήνοντας εκατομμύρια πολίτες χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, σε μια περίοδο δριμύτατου ψύχους.

Σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο, μόνο την περασμένη εβδομάδα η Ρωσία εξαπέλυσε περίπου 1.300 επιθέσεις με drones, 1.200 κατευθυνόμενες βόμβες και δεκάδες βαλιστικούς πυραύλους εναντίον της Ουκρανίας.