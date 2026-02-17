Ο καπνός είχε τελικά και φωτιά. Τα δημοσιεύματα που αποκάλυπταν πως οι αθλητές του άλματος με σκι προσφεύγουν στη μέθοδο αύξησης του μεγέθους πέους με υαλουρονικό οξύ επιβεβαιώνει ουσιαστικά κορυφαίος πλαστικός χειρούργος.

Ο δρ. Αλεσάντρο Λιτάρα γνωστός για τις επεμβάσεις μεγέθυνσης πέους αποκάλυψε στη USA Today πως έναν μήνα πριν την έναρξη των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων άλτης του σκι του ζήτησε να του τοποθετήσει υαλουρονικό οξύ στο επίμαχο σημείο.

«Όσον αφορά τις εν λόγω πληροφορίες, πράγματι αντιμετώπισα έναν αθλητή σε αυτό το άθλημα του οποίου το όνομα, την εθνικότητα και αν συμμετέχει σε αυτούς τους Ολυμπιακούς Αγώνες προφανώς δεν θα αποκαλύψω», επιβεβαίωσε ο Αλεσάντρο Λιτάρα μέσω email στην εφημερίδα. «Μπορώ, ωστόσο, να διευκρινίσω ότι ο αθλητής υποβλήθηκε στη συγκεκριμένη θεραπεία τον περασμένο μήνα και ότι χρησιμοποίησα σημαντική δόση υαλουρονικού οξέος».

Παρά το όργιο φημών και των πολλών δημοσιευμάτων πως οι άλτες του σκι καταφεύγουν στη συγκεκριμένη μέθοδο ώστε να μπορούν να φορούν μεγαλύτερες στολές που τους δίνουν πλεονέκτημα στα άλματα, η διεθνής ομοσπονδία του σκι τα θεωρεί όλα αυτά μυθεύματα, ενώ η WADA υποσχέθηκε πως θα εξετάσει το θέμα, χωρίς όμως να δείχνει πως υιοθετεί μια τέτοια εξέλιξη.

Ο γιατρός υποστηρίζει ότι ο εν λόγω αθλητής εξήγησε ότι ήθελε τη διαδικασία για ιατρικούς λόγους και όχι για να βελτιώσει την απόδοσή του στα άλματα του σκι. Σύμφωνα με τον Αλεσάντρο Λιτάρα, ο άλτης του σκι του είπε πως ήθελε να υποβληθεί στη συγκεκριμένη διαδικασία για να μην αισθάνεται μειονεκτικά όταν αλλάζει στα αποδυτήρια μαζί με τους υπόλοιπους αθλητές. «Δεν μπορώ να πω αν μου είπε όλη την αλήθεια», συνέχισε ο Ιταλός ειδικός στο email που έστειλε στη USA Today. «Αλλά σε κάθε περίπτωση, κάναμε καλή δουλειά και εμφυτεύσαμε μια περισσότερο από γενναιόδωρη δόση υαλουρονικού οξέος».

Ο γιατρός, ο οποίος ισχυρίζεται ότι έχει πραγματοποιήσει με επιτυχία πάνω από 3.000 ενέσεις υαλουρονικού οξέος, επιβεβαίωσε αργότερα ότι ήταν αδύνατο να προσδιοριστεί στη συνέχεια εάν ένας άλτης του σκι είχε λάβει τις υπηρεσίες του. Πρόσθεσε ότι οι αθλητές μπορούν να ξαναρχίσουν τους αγώνες σχεδόν αμέσως χωρίς καμία ενόχληση.

«Το αποτέλεσμα είναι άμεσο, οπότε ο αθλητής μπορεί να φορέσει τη νέα στολή μετά από λίγα λεπτά», εξήγησε ο γιατρός. Επομένως, είναι αδύνατο να γνωρίζουμε αν ο ειδικός βοήθησε έναν αθλητή να κερδίσει ένα Ολυμπιακό μετάλλιο στους Αγώνες του 2026 στο Μιλάνο-Κορτίνα. Ακόμα όμως κι αν τα αρμόδια αθλητικά όργανα αποφάσιζαν να λάβουν μέτρα θα ήταν αδύνατο να ανακαλύψουν την ταυτότητα των αθλητών που υποβλήθηκαν στη διαδικασία λόγω του ιατρικού απορρήτου.