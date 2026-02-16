Ο Αυστριακός αθλητής του άλματος με σκι Ντάνιελ Τσόφενιγκ αποκλείστηκε από τον τελικό των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων επειδή τα παπούτσια του ήταν τέσσερα χιλιοστά μεγαλύτερα από το επιτρεπόμενο όριο – λίγες μόνο ημέρες μετά την είδηση ότι η Παγκόσμια Υπηρεσία Αντιντόπινγκ (WADA) ενδέχεται να προχωρήσει σε έρευνα, εφόσον προκύψουν στοιχεία ότι άνδρες αθλητές του άλματος με σκι προχωρούν σε ενέσεις στο πέος τους με στόχο τη βελτίωση των επιδόσεών τους.

Οπως αναφέρει η Daily Mail, o 23χρονος Τσόφενιγκ είχε προκριθεί στον τελικό του Σαββάτου, αλλά εξέφρασε την απογοήτευσή του για τον εαυτό του όταν ουσιαστικά αποκλείστηκε λόγω του λάθους.

«Χρησιμοποίησα καινούργια παπούτσια κατά τη διάρκεια της προπόνησης», είπε στον αυστριακό τηλεοπτικό σταθμό ORF. «Δεν ήμουν πολύ ικανοποιημένος με αυτά, αλλά τα κράτησα ούτως ή άλλως. «Δυστυχώς, ήμουν αφελής και δεν έλεγξα τα μεγέθη. Ήταν απίστευτα ηλίθιο εκ μέρους μου».

Ο Αυστριακός κέρδισε το Παγκόσμιο Κύπελλο πέρυσι και ήταν ένας από τους φαβορί για τη νίκη το Σαββατοκύριακο, μέχρι που ο εξοπλισμός του ελέγχθηκε λίγο μετά το πρώτο του άλμα. Αφού πήρε 137,7 βαθμούς, φαινόταν ότι είχε προκριθεί στον τελικό, αλλά σύντομα έγινε σαφές ότι δεν θα ήταν έτσι.

«Περιμένετε, φίλοι μου, υπάρχουν κάποιες αλλαγές εδώ», είπε σχολιαστής του TNT Sports, όταν έσκασε η είδηση. «Μόλις μάθαμε ότι ο Ντάνιελ Τσόφενιγκ λόγω του μεγέθους των μποτών του, που ήταν τέσσερα χιλιοστά μεγαλύτερες», τόνισε.

Τον Ιανουάριο, η γερμανική εφημερίδα Bild ανέφερε ότι ορισμένοι αθλητές έκαναν εγχύσεις υαλουρονικού οξέος στο πέος τους, πριν υποβληθούν σε ογκομέτρηση του σώματός τους. Η ογκομέτρηση είναι απαραίτη ώστε να προσδιοριστεί με ακρίβεια το μέγεθος της στολής που θα φορούν καθώς από αυτό εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό και η διάρκεια του άλματος.

Η ουσία αυτή, που δεν περιλαμβάνεται στη λίστα απαγορευμένων ουσιών, μπορεί να αυξήσει την περίμετρο του πέους κατά ένα έως δύο εκατοστά.

Σύμφωνα με τη Διεθνή Ομοσπονδία Σκι (FIS), μια τέτοια πρακτική θα μπορούσε να αυξήσει την επιφάνεια της στολής, προσφέροντας θεωρητικά μεγαλύτερη ώρα πτήσης στον αέρα. Όπως δήλωσε ο διευθυντής αγώνων ανδρών της FIS, Σάντρο Περτίλε, «κάθε επιπλέον εκατοστό στη στολή μετράει· αν η επιφάνειά της είναι 5% μεγαλύτερη, πετάς πιο μακριά».

Σε συνέντευξη Τύπου στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Μιλάνο-Κορτίνα, ο γενικός διευθυντής της WADA, Ολιβιέ Νίγκλι, δήλωσε πως δεν γνωρίζει λεπτομέρειες για το άθλημα και πώς μια τέτοια πρακτική θα μπορούσε να επηρεάσει την απόδοση. «Αν προκύψει κάτι, θα το εξετάσουμε για να διαπιστώσουμε αν σχετίζεται με ντόπινγκ», πρόσθεσε.