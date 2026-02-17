Βαρύ πένθος επικρατεί στο MEGA μετά τον ξαφνικό θάνατο του 51χρονου μοντέρ Κώστα Κοσμίδη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή προδομένος από την καρδιά του.

Συνάδελφοι και συνεργάτες κάνουν λόγο για έναν άνθρωπο αγαπητό και χαμηλών τόνων, που για χρόνια επιμελούταν τα βίντεο του σταθμού, έχοντας κερδίσει τον σεβασμό και την εκτίμηση όλων. Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια, Ράνια Τζίμα, εμφανώς συγκινημένη μίλησε μέσα από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού, επισημαίνοντας όχι μόνο την απώλεια ενός συνεργάτη, αλλά και τα σοβαρά ερωτήματα που προκύπτουν γύρω από τις συνθήκες του θανάτου του.

«Χάσαμε ένα πολύ γλυκό πλάσμα, πολύ καλός συνάδελφος. Θα μου πεις έχει σημασία; Δεν υπάρχει δίκαιος και άδικος χαμός, αλλά είναι από τις περιπτώσεις που θα μπορούσε ο άνθρωπος αυτός να έχει σωθεί. Να ξεκαθαρίσουμε, ότι αυτό δεν το κάνουμε θέμα και δεν το αναδεικνύουμε μόνο επειδή ήταν δικός μας άνθρωπος, αλλά γιατί στη θέση του θα μπορούσε να είναι οποιοσδήποτε πολίτης», ανέφερε χαρακτηριστικά η Ράνια Τζίμα, τονίζοντας πως δεν τηρήθηκε κανένα πρωτόκολλο.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο Κώστας Κοσμίδης μετέβη στο Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας με συμπτώματα που παρέπεμπαν σε έμφραγμα. Οι γιατροί φέρεται να του συνέστησαν να μεταβεί σε νοσοκομείο, χωρίς ωστόσο να παραμείνει στον χώρο μέχρι να εξασφαλιστεί ασθενοφόρο για τη διακομιδή του. Λίγη ώρα αργότερα, καθ’ οδόν προς το Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας άφησε την τελευταία του πνοή. Η είδηση βύθισε στο πένθος την οικογένειά του και τους συναδέλφους του, αφήνοντας πίσω ένα έντονο «γιατί» που ζητά απαντήσεις.

Η μαρτυρία της αδελφής του

Η αδελφή του 51χρονου υποστηρίζει, ότι ο Κώστας Κοσμίδης έφυγε άδικα: «Τους είπε ακριβώς πού πονάει. Τον αφήσανε νέο άνθρωπο να “φύγει” άδικα. Δεν τον πρόσεξαν. Ας του λέγανε, ότι “με αυτά που βλέπουμε, δεν μπορείς να φύγεις. Να κάναμε και εμείς τις απαραίτητες ενέργειες”. Δεν ξέρω… Πήγε άδικα».

Όπως ανέφερε, χάθηκε πολύτιμος χρόνος, ενώ ενημερώθηκαν, πως δεν υπήρχε διαθέσιμο ασθενοφόρο, χωρίς να τους διευκρινιστεί πόση ώρα θα έπρεπε να περιμένουν. «Μία ώρα ΚΑΡΠΑ. Βάσει πρωτοκόλλου όταν ήρθε το ΕΚΑΒ, ξεκίνησε εκεί και μετά στο Κρατικό, αλλά ήταν δώρον άδωρον», κατέληξε με πόνο η ίδια.