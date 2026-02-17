Ο δικός μας Κώστας Κοσμίδης, υπόδειγμα ήθους στο MEGA, ένας άψογος επαγγελματίας, «έφυγε» από κοντά μας μόλις στα 50 του χρόνια.

Ο μοντέρ – σημείο αναφοράς για το χαμόγελο, την απλότητα και την επαγγελματική του επάρκεια, «έφυγε» προδομένος από την καρδιά του χωρίς να αντιμετωπίζει χρόνια προβλήματα υγείας.

«Δεν τον πρόσεξαν»

Χθες βράδυ αισθάνθηκε ενοχλήσεις αλλά δεν πρόλαβε να φτάσει στο νοσοκομείο. Διαθέσιμο ασθενοφόρο για να τον μεταφέρει από τη Σαλαμίνα στο Γενικό Κρατικό στη Νίκαια που εφημέρευε δεν υπήρχε όπως λένε ο πατέρας και η αδελφή του.

«Μαζί ήμασταν. Είχε αδιαθεσία. Πήγαμε στο Κέντρο Υγείας. Τον εξετάσανε και μετά του λένε επειδή δεν υπάρχει άλλο ασθενοφόρο, περίμενε, να πούμε και αυτά. Αλλά ο Κώστας ήθελε να φύγει, να πάει στο Κρατικό (νοσοκομείο Νίκαιας). Και πήγαμε παρέα και στα μισά του δρόμου… Δεν φτάσαμε», λέει ο πατέρας του.

Οι γιατροί στο Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας του έκαναν καρδιογράφημα. Ο Κώστας όμως συνέχιζε να αισθάνεται ενοχλήσεις.

«Τους είπε ακριβώς πού πονάει. Τον αφήσανε νέο άνθρωπο να ‘φύγει’ άδικα. Δεν τον πρόσεξαν. Ας του λέγανε ότι με αυτά που βλέπουμε δεν μπορείς να φύγεις. Να κάναμε και εμείς τις απαραίτητες ενέργειες. Δεν ξέρω… Πήγε άδικα», λέει η αδερφή του.

Καρδιολόγος, αναλύοντας το καρδιογράφημα στο οποίο υπεβλήθη ο Κώστας Κοσμίδης, λέει:

«Το καρδιογράφημα αυτό δείχνει ισχαιμία. Δείχνει ισχαιμία στο κατώτερο, πλάγιο τοίχωμα και αν συνοδεύεται με πόνο, έχει και έκτακτες συστολές, αυτό σημαίνει ότι είναι ένα επείγον περιστατικό. Αυτό θέλει εξέταση σίγουρα, τροπονίμη και όλα τα υπόλοιπα τα οποία κάνουμε. Είναι πιθανό έμφραγμα αυτό. Πιθανό καρδιακό ισχαιμικό επεισόδιο. Ένας ασθενής ο οποίος πονάει και εμφανίζει αυτό το καρδιογράφημα είναι επείγον περιστατικό. Πρέπει να διακομιστεί, αν δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί εκεί, σε μεγαλύτερο νοσοκομείο που να γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει οξεία ισχαιμία.

»Γιατί αν υπάρχει οξεία ισχαιμία πρέπει να μπει να κάνει στεφανιογραφία επείγουσα. Ένας άνθρωπος που ήρθε και πονάει και εμφανίζει αυτό το καρδιογράφημα είναι επείγον περιστατικό και θέλει επείγουσα αντιμετώπιση. Είχε και πόνο. Ο πόνος είναι πολύ σημαντικό κομμάτι στην περίπτωση αυτή. Ο πόνος είναι εξαιρετικά σημαντικός».

«Μετά από ένα μισάωρο το ασθενοφόρο»

Μαζί με τον πατέρα του ξεκινούν από τη Σαλαμίνα και μπαίνουν σε φέρι μποτ για να περάσουν στο Πέραμα.

«Περίπου μετά το Πέραμα, γύρω στα 3 – 4 χλμ; Πηγαίναμε για το Κρατικό. Σε μια στιγμή μου λέει ‘σταμάτα’. Κατέβηκε. Του ερχόταν να κάνει εμετό. Αλλά ήταν πολύ… Στα τελευταία εκεί. Δεν πρόλαβε. Έπεσε εκεί. Κάθισε κάτω στο πεζοδρόμιο. Μετά ήρθε το ασθενοφόρο. Μετά από ένα μισάωρο. Άργησε. Του έκαναν ΚΑΡΠΑ εκεί, αλλά δεν έδειχνε σημεία ζωής».

Ο Κώστας δεν τα κατάφερε. Δεν υπήρχε κοντά του εκείνες τις δραματικές στιγμές ούτε γιατρός ούτε νοσηλευτής. Χάθηκε πολύτιμος χρόνος.

«Μία ώρα ΚΑΡΠΑ. Βάσει πρωτοκόλλου όταν ήρθε το ΕΚΑΒ ξεκίνησε εκεί και μετά στο Κρατικό αλλά ήταν δώρον άδωρον», λέει η αδερφή του, η οποία μιλώντας στο «Live News» επισημαίνει ότι ο γιατρός που τον εξέτασε στο Κέντρο Υγείας ήταν ειδικευόμενος.

«Έγιναν όλα λάθος, δεν τηρήθηκε το πρωτόκολλο», λέει από την πλευρά του ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος.

Περαστικοί έτρεξαν για να βοηθήσουν αλλά δεν είχαν τα μέσα.

«Έδειχνε ότι πονάει στο στήθος. Το έτριβε. Σταμάτησε και κόσμος εκεί αλλά δεν ήξερε και κανένας να κάνει κάτι. Και περιμέναμε το ασθενοφόρο», λέει ο πατέρας του.

Για το περιστατικό έχει διαταχθεί ΕΔΕ από το υπουργείο Υγείας. Όπως λέει ο υπουργός Άδωνις Γεωργιάδης:

«Στο Κέντρο Υγείας εκείνη την ώρα υπήρχαν δύο γενικοί ιατροί που τον εξέτασαν. Το παραπεμπτικό το υπογράφει ο ειδικευόμενος γιατί αυτός συμπληρώνει τα χαρτιά. Εξετάστηκε κανονικά από δύο γιατρούς γενικούς, όπως προβλέπεται».

«Σίγουρα κάτι έχει πάει τελείως στραβά εκεί. Ο άνθρωπος αυτός έπρεπε να μείνει μέσα στο Κέντρο Υγείας, να καλέσει ο γιατρός το ΕΚΑΒ και να έρθει το ΕΚΑΒ να τον φέρει στο νοσοκομείο. Αυτό έπρεπε να γίνει. Αυτό λέει το πρωτόκολλο», συμπληρώνει.

Όπως λέει ο κ. Γεωργιάδης:

«Το πρωτόκολλο σε αυτή την περίπτωση λέει ‘ακίνητος, φέρνω ασθενοφόρο’. (…) Το ΕΚΑΒ δεν εκλήθη. Το ΕΚΑΒ δεν εκλήθη ποτέ στο περιστατικό αυτό».

«Το πρόβλημα εδώ είναι ότι το πρωτόκολλο δεν τηρήθηκε», υπογραμμίζει.

Ένας δικός μας άνθρωπος «έφυγε» από τη ζωή πρόωρα και άδικα. Οι στενοί συγγενείς του, οι φίλοι, όλοι εμείς που τον ζούσαμε στο MEGA, δεν θα τον ξεχάσουμε ποτέ.