Σε κρίσιμη κατάσταση παραμένουν δύο από τους τραυματίες του σοβαρού τροχαίου ατυχήματος που σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στην επαρχιακή οδό Πύργου – Κατάκολου, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό συνολικά τριών ατόμων. Το δυστύχημα προκλήθηκε ύστερα από σύγκρουση αγροτικού οχήματος με Ι.Χ. αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με το patrisnews.gr, σε πιο κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύονται ο 65χρονος οδηγός του αγροτικού και ο 56χρονος συνοδηγός του Ι.Χ., οι οποίοι διακομίστηκαν εσπευσμένα στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρίο λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων τους.

Ο τρίτος τραυματίας, ένας 66χρονος οδηγός του Ι.Χ., νοσηλευόταν μέχρι την ώρα σύνταξης του ρεπορτάζ στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου «Ανδρέας Παπανδρέου». Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ένας τέταρτος εμπλεκόμενος δεν φέρει σοβαρά τραύματα.

Σκηνές σοκ στο σημείο του τροχαίου

Οι πρώτες κλήσεις προς τις αρχές ανέφεραν σφοδρή σύγκρουση και εγκλωβισμένους επιβάτες, γεγονός που προκάλεσε άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής και του ΕΚΑΒ.

Αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν εικόνες χάους στο σημείο, με διαλυμένα οχήματα, έντονη ανησυχία και αγωνία για την τύχη των επιβαινόντων. Η επιχείρηση διάσωσης πραγματοποιήθηκε υπό δύσκολες συνθήκες, με ισχυρή βροχόπτωση και πίεση χρόνου.