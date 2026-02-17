Θα μείνουν χωρίς πλήρη υγειονομική περίθαλψη χιλιάδες μη μισθωτοί με οφειλές στον ΕΦΚΑ; Τι απαντά ο οργανισμός.

Περίπου 400.000 μη μισθωτοί (ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και αγρότες) κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς ασφαλιστική ικανότητα από την 1η Μαρτίου 2026, εφόσον δεν τακτοποιήσουν τις οφειλές τους.

Ποιος είναι ο λόγος;

Οφειλές προς τον e-ΕΦΚΑ για το διάστημα 1/1/2017 – 31/12/2025, οι οποίες θα πρέπει να έχουν εξοφληθεί ή ρυθμιστεί έως 31 Ιανουαρίου.

Τι ισχύει για την ασφαλιστική ικανότητα