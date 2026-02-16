Από σήμερα, 16 Φεβρουαρίου, η αγορά εργασίας μπαίνει σε μια νέα, καθαρά ψηφιακή εποχή με την ενεργοποίηση του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ. Δεν πρόκειται απλώς για μια τεχνική αναβάθμιση, αλλά για μια ριζική αλλαγή στον τρόπο που δουλεύουμε, που πληρωνόμαστε και που ελεγχόμαστε.

Ακολουθούν τα κρίσιμα σημεία που πρέπει να προσέξουν εργαζόμενοι και εργοδότες:

13 ώρες δουλειά και 6ήμερο

Η πιο πολυσυζητημένη αλλαγή είναι η δυνατότητα απασχόλησης έως και 13 ώρες την ημέρα στον ίδιο εργοδότη. Αυτό θεωρείται «κατ’ εξαίρεση» και συνοδεύεται από προσαύξηση 40% στην αμοιβή, όμως η άρνηση του εργαζόμενου γίνεται πλέον δυσκολότερη, καθώς θα πρέπει να τεκμηριώνεται σοβαρά. Παράλληλα, θεσμοθετείται η έκτη ημέρα εργασίας για επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας, με ανώτατο όριο τις 8 ώρες και χωρίς δυνατότητα υπερωριών.

Το «τελεσίγραφο» της άδειας στις 31 Μαρτίου

Μια ρύθμιση που πρέπει να προσέξουν όλοι. Το υπόλοιπο της κανονικής άδειας του προηγούμενου έτους πρέπει να έχει εξαντληθεί μέχρι τις 31 Μαρτίου. Αν αυτό δεν γίνει με υπαιτιότητα του εργοδότη, το σύστημα το εντοπίζει αυτόματα και ο εργαζόμενος δικαιούται την αποζημίωση της άδειας στο διπλάσιο (προσαύξηση 100%).

Η απουσία που γίνεται παραίτηση

Τα περιθώρια για αδικαιολόγητη απουσία στενεύουν δραματικά. Πλέον, αν κάποιος λείψει 4 ημέρες, ο εργοδότης στέλνει προειδοποίηση. Αν οι ημέρες απουσίας φτάσουν τις 6, ο εργοδότης έχει το δικαίωμα να δηλώσει «οικειοθελή αποχώρηση» στο σύστημα, χωρίς να χρειάζεται η υπογραφή ή η συναίνεση του εργαζομένου.

Προσλήψεις μέσω MyErgani

Η παραδοσιακή γραφειοκρατία καταργείται. Η πρόσληψη ξεκινά με μια ψηφιακή αναγγελία και ο εργαζόμενος οφείλει να την αποδεχθεί μέσω της εφαρμογής MyErgani στο κινητό του πριν πιάσει δουλειά. Αν δεν γίνει η ψηφιακή αποδοχή και ξεκινήσει η εργασία, ο εργοδότης κινδυνεύει με πρόστιμα αδήλωτης εργασίας.

Ψηφιακός έλεγχος σε πραγματικό χρόνο

Με τη διασύνδεση της ψηφιακής κάρτας και του ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, η Επιθεώρηση Εργασίας θα βλέπει αμέσως αν τηρείται το όριο των 48 ωρών την εβδομάδα, αν οι υπερωρίες δηλώνονται σωστά και αν ο μισθός συμβαδίζει με τον κατώτατο νομοθετημένο. Οι εργοδότες έχουν πλέον αυστηρές προθεσμίες (π.χ. 8 ημέρες για κάθε μεταβολή μισθού ή ειδικότητας) για να ενημερώνουν το σύστημα.

