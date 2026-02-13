Από τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου τίθεται σε πλήρη εφαρμογή το νέο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ», το οποίο αντικαθιστά το «ΕΡΓΑΝΗ Ι» και σηματοδοτεί τον εκσυγχρονισμό της διαχείρισης των εργασιακών σχέσεων. Η μετάβαση στο νέο σύστημα στοχεύει στη μείωση της γραφειοκρατίας και του διοικητικού κόστους για τις επιχειρήσεις.

Το νέο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» λειτούργησε δοκιμαστικά από τον Απρίλιο του 2025, ενώ τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους ενσωμάτωσε τις προβλέψεις του νόμου «Δίκαιη Εργασία για Όλους», δύο μήνες μετά την ψήφισή του. Το σύστημα παρακολουθεί όλες τις μορφές απασχόλησης, επιτρέποντας την πλήρη εποπτεία της αγοράς εργασίας και καταργώντας πλήθος εντύπων και διαδικασιών.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του 2025 πραγματοποιήθηκαν ενημερωτικές εκδηλώσεις για το Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» σε πόλεις της Επικράτειας, με στόχο την εξοικείωση εργοδοτών και εργαζομένων με τις νέες λειτουργίες του συστήματος.

Οι βασικές αλλαγές και οι νέες δυνατότητες

Μεταξύ των σημαντικότερων αλλαγών περιλαμβάνεται η κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής συγκεκριμένων εντύπων, όπως ο Ετήσιος Πίνακας Προσωπικού (Ε4) και το έντυπο Ε9 για τη μερική απασχόληση. Παρέχεται επίσης η δυνατότητα τροποποίησης ήδη υποβληθεισών δηλώσεων, ενώ καθιερώνεται ενιαία διαδικασία παρακολούθησης όλων των μορφών εργασιακών σχέσεων και των μεταβολών τους.

Το «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» επιτρέπει την καταγραφή των συνολικών εβδομαδιαίων ωρών εργασίας, ιδίως σε περιπτώσεις παράλληλης απασχόλησης, καθώς και την έκδοση «Μηνιαίας Εργασιακής Κατάστασης» ανά σχέση εργασίας, προσφέροντας μεγαλύτερη διαφάνεια και ακρίβεια στα στοιχεία απασχόλησης.

Ψηφιακός εκσυγχρονισμός και πρόσβαση εργαζομένων

Το περιβάλλον λειτουργίας του νέου συστήματος έχει ανασχεδιαστεί στα πρότυπα του gov.gr, παρέχοντας καθοδηγητική υποστήριξη ανάλογα με το είδος απασχόλησης. Οι εργαζόμενοι αποκτούν πλέον ενισχυμένες δυνατότητες μέσω της αναβαθμισμένης εφαρμογής myErgani app και της πλατφόρμας myErgani.gov.gr, όπου έχουν άμεση πρόσβαση στα στοιχεία της σύμβασής τους και μπορούν να αποδέχονται ή να απορρίπτουν βασικούς όρους εργασίας.

Οφέλη για τη Δημόσια Διοίκηση

Σημαντικά οφέλη προκύπτουν και για τη Δημόσια Διοίκηση, καθώς το «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» μετατρέπεται από εργαλείο καταγραφής επιμέρους γεγονότων σε ολοκληρωμένο μητρώο. Με αυτόν τον τρόπο ενισχύεται η εποπτεία της αγοράς εργασίας και διευκολύνεται ο έλεγχος της νομιμότητας των σχέσεων απασχόλησης.

Παράλληλα, εισάγονται νέες υπηρεσίες και παρέχονται επιπλέον εργαλεία στην Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρηση Εργασίας, ενισχύοντας τη δυνατότητα παρέμβασης και την αποτελεσματικότητα των ελέγχων.