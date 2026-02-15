Από τις 16 Φεβρουαρίου 2026 τίθεται σε πλήρη παραγωγική λειτουργία το Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ», σηματοδοτώντας το οριστικό τέλος του «ΕΡΓΑΝΗ Ι», το οποίο παύει να λειτουργεί. Το νέο σύστημα αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στον ψηφιακό μετασχηματισμό της αγοράς εργασίας.

Σύμφωνα με την υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, το «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» φέρνει ουσιαστικές αλλαγές, καθώς απλοποιεί τις διαδικασίες, ενισχύει την προστασία των εργαζομένων και μειώνει τη γραφειοκρατία για τις επιχειρήσεις. Παράλληλα, η ενίσχυση της διαφάνειας συμβάλλει στη διαμόρφωση μιας πιο δίκαιης και ισορροπημένης αγοράς εργασίας.

Σχεδιασμένο στα πρότυπα του gov.gr, το Πληροφοριακό Σύστημα ενσωματώνει τις προβλέψεις του νόμου 5053/2023 και υλοποιεί τις απλουστεύσεις και καταργήσεις εντύπων που εισάγει ο νόμος 5239/2025 «Δίκαιη Εργασία για Όλους».

Η δοκιμαστική λειτουργία του ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2025, προσφέροντας χρόνο προσαρμογής σε εργοδότες, λογιστές και επαγγελματίες. Καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους πραγματοποιήθηκαν ενημερωτικές εκδηλώσεις σε πόλεις της χώρας, με στόχο την εξοικείωση των χρηστών με τις νέες λειτουργίες.

Το «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» καταγράφει ψηφιακά όλες τις μορφές απασχόλησης, ενισχύοντας την εποπτεία της αγοράς εργασίας και διευκολύνοντας την παρακολούθηση των εργασιακών σχέσεων.

Οι βασικές αλλαγές και η νέα εποχή για την αγορά εργασίας

Μεταξύ των βασικών αλλαγών περιλαμβάνονται η καθιέρωση ενός εντύπου για την πρόσληψη, αντί των τεσσάρων που απαιτούνταν έως σήμερα, καθώς και η κατάργηση του ετήσιου πίνακα προσωπικού, αφού τα σχετικά στοιχεία τηρούνται πλέον ψηφιακά χωρίς την υποχρέωση ανάρτησης.

Όπως αναφέρουν στελέχη του υπουργείου Εργασίας, «με τη μετάβαση στο Π.Σ. “ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ” θωρακίζεται η προστασία των εργαζομένων και διευκολύνεται η καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων». Το «ΕΡΓΑΝΗ» χαρακτηρίζεται ως ένα από τα μεγαλύτερα πληροφοριακά συστήματα ψηφιακής διακυβέρνησης της δημόσιας διοίκησης.

Περισσότεροι από 380.000 χρήστες χρησιμοποιούν καθημερινά το Πληροφοριακό Σύστημα, διεκπεραιώνοντας πάνω από 3,4 εκατομμύρια υποβολές. Κατά το 2025, οι ενεργοί χρήστες ανήλθαν σε 5.500 στελέχη φορέων της δημόσιας διοίκησης, 590.000 στελέχη επιχειρήσεων και 2.200.000 εργαζόμενους.

Σε ημερήσια βάση, ο μέσος όρος ενεργών χρηστών φθάνει τους 3.400 στη δημόσια διοίκηση, 270.000 στις επιχειρήσεις και 110.000 εργαζομένους. Ο μεγάλος όγκος διαδικασιών υπογραμμίζει τον κομβικό ρόλο του συστήματος στη λειτουργία της αγοράς εργασίας.

Στοιχεία και επιδόσεις του συστήματος

Κατά μέσο όρο, καθημερινά καταγράφονται περίπου 30.000 μεταβολές απασχόλησης, 1.700.000 δηλώσεις έναρξης-λήξης απασχόλησης και κινήσεις της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, 1.400.000 δηλώσεις ψηφιακής οργάνωσης του χρόνου εργασίας και 280.000 δηλώσεις αδειών.

Σύμφωνα με το υπουργείο, «τα στοιχεία αυτά αναδεικνύουν το Π.Σ. “ΕΡΓΑΝΗ” ως κομβικό εργαλείο για την παρακολούθηση της απασχόλησης και την ενίσχυση της νομιμότητας στην αγορά εργασίας». Με την πλήρη λειτουργία του «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ», η ψηφιακή υποδομή του κράτους εισέρχεται σε μια νέα εποχή διαφάνειας, ταχύτητας και αξιοπιστίας.

Τα οφέλη για επιχειρήσεις, εργαζομένους και Δημόσιο

Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, τα οφέλη του νέου συστήματος περιλαμβάνουν σημαντική μείωση της γραφειοκρατίας, με κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής εντύπων όπως το Ε4 (Ετήσιος Πίνακας Προσωπικού) και το Ε9 (μερική απασχόληση). Παράλληλα, εισάγονται νέες δυνατότητες τροποποίησης δηλώσεων.

Η απλούστευση των διαδικασιών περιλαμβάνει ενιαία παρακολούθηση όλων των τύπων εργασιακών σχέσεων, καταγραφή των συνολικών ωρών εργασίας για εργαζόμενους με παράλληλη απασχόληση και διάθεση «Μηνιαίας Εργασιακής Κατάστασης» ανά σχέση εργασίας.

Το σύστημα προσφέρει επίσης νέα ψηφιακά εργαλεία, όπως αναμορφωμένο περιβάλλον πλοήγησης στα πρότυπα του gov.gr, καθοδηγητικό περιβάλλον δηλώσεων ανάλογα με το είδος απασχόλησης και διαλειτουργικότητα με συστήματα διαχείρισης προσωπικού και μισθοδοσίας.

Οι εργαζόμενοι έχουν πλέον άμεση πρόσβαση μέσω του myErgani app και της πλατφόρμας myErgani.gov.gr, όπου μπορούν να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο τα στοιχεία της εργασιακής τους σχέσης και να αποδέχονται ή να απορρίπτουν ουσιώδεις όρους εργασίας.

Τέλος, η δημόσια διοίκηση επωφελείται από την αναβάθμιση, καθώς το «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» μετατρέπεται από σύστημα γεγονότων σε μητρώο, ενισχύοντας την παρακολούθηση της αγοράς εργασίας και παρέχοντας νέα εργαλεία στην Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας.