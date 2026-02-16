Ο πληθωρισμός στην Ελλάδα για το 2025 καταγράφει νέα αύξηση, σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, γεγονός που προκαλεί έντονη πολιτική αντιπαράθεση. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σε ανακοίνωσή του κάνει λόγο για «θλιβερή πρωτιά» της χώρας στην ευρωζώνη.

Όπως αναφέρει η παράταξη, τα στοιχεία της ΤτΕ δείχνουν ότι ο πληθωρισμός ανήλθε στο 2,9% για το 2025, ποσοστό που τοποθετεί την Ελλάδα στην κορυφή μεταξύ των χωρών της ευρωζώνης. Η εξέλιξη αυτή, σύμφωνα με τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, επιβεβαιώνει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα ελληνικά νοικοκυριά.

Παράλληλα, το κόμμα επισημαίνει ότι, βάσει του ίδιου δελτίου της ΤτΕ, ο δομικός πληθωρισμός – δηλαδή ο δείκτης τιμών καταναλωτή χωρίς τις τιμές ενέργειας και τροφίμων – διαμορφώθηκε στο 3,6%, ποσοστό που θεωρείται ιδιαίτερα υψηλό.

Στην ανακοίνωση υπογραμμίζεται ότι «δεν υπάρχει αμφιβολία πως ο πληθωρισμός και η ακρίβεια φέρουν την υπογραφή της κυβέρνησης Μητσοτάκη». Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ κατηγορεί την κυβέρνηση ότι «δεν μπορεί και κυρίως δεν θέλει να αντιμετωπίσει το φαινόμενο», το οποίο – όπως αναφέρει – αποτελεί «βραχνά για τη συντριπτική πλειοψηφία των νοικοκυριών».

Καταλήγοντας, το κόμμα τονίζει ότι «ο κ. Μητσοτάκης ενδιαφέρεται αποκλειστικά και μόνο για τα υπερκέρδη των καρτέλ και τα θηριώδη πλεονάσματα», αποδίδοντας στην κυβερνητική πολιτική την ευθύνη για τη συνεχιζόμενη ακρίβεια.