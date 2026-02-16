Η ώρα των αποκαλυπτηρίων του νέου λογαριασμού του ΕΝΦΙΑ, πλησιάζει. Η ΑΑΔΕ, ετοιμάζεται να κλείσει την πλατφόρμα του Ε9 έτους 2026 για διορθώσεις και μεταβολές στα στοιχεία των ακινήτων προκειμένου να «τρέξει» την εκκαθάριση του φόρου. Στις αρχές Μαρτίου οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα λάβουν το «ραβασάκι» με το οποίο θα καλούνται να πληρώσουν συνολικά 2,3 δις. ευρώ.

Οι φορολογούμενοι με κατοικίες ασφαλισμένες για σεισμό, πυρκαγιά και πλημμύρα θα δουν τον ΕΝΦΙΑ που θα πληρώσουν φέτος να είναι μειωμένος έως 20% για τις ασφαλισμένες κατοικίες τους. Η προθεσμία για να «κλειδώσουν» την έκπτωση λήγει σήμερα Δευτέρα με την ΑΑΔΕ να έχει ήδη αποστείλει στους δικαιούχους ηλεκτρονικά μηνύματα υπενθύμισης με τα οποία τους ενημερώνει για την προθεσμία, την αίτηση και τις κινήσεις που θα πρέπει να κάνουν στην πλατφόρμα myProperty προκειμένου να «ψαλιδίσουν» το φόρο για τις ασφαλισμένες κατοικίες τους.

Διορθώσεις στο παρά πέντε

Λίγο πριν κλείσει οριστικά η πλατφόρμα του Ε9 έτους 2026 για να εκδοθεί ο νέος λογαριασμός του ΕΝΦΙΑ οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα πρέπει να ελέγξουν την εικόνα των ακινήτων τους και να τσεκάρουν μεταξύ άλλων τα εξής:

– Νέο ακίνητο: Φορολογούμενοι που απέκτησαν ακίνητο του 2025 θα πρέπει να το έχουν δηλώσει στο Ε9.

– Διαγραφή ακινήτου: Όσοι πούλησαν ή μεταβίβασαν ακίνητο το 2025 θα πρέπει να το έχουν διαγράψει από το Ε9 για να μην επιβαρυνθούν με φόρο για ακίνητο που δεν έχουν στην κατοχή τους.

– Τακτοποίηση – νομιμοποίηση ακινήτων: Διορθώσεις στο Ε9 απαιτούνται και για τις περιπτώσεις τακτοποίησης επιφανειών.

– Αποθήκες – πάρκινγκ: Τσεκάρετε τα τετραγωνικά που έχετε δηλώσει. Οι βοηθητικοί χώροι, όπως είναι οι αποθήκες, τα υπόγεια πάρκινγκ κλπ φορολογούνται με έκπτωση 90%.

– Εμπράγματα δικαιώματα. Ελέγξτε εάν έχετε δηλώσει σωστά τα εμπράγματα δικαιώματά σας (πλήρη ή ψιλή κυριότητα, επικαρπία). Σε περίπτωση μη αναγραφής ή αναγραφής λανθασμένου είδους εμπράγματου δικαιώματος, το ακίνητο θεωρείται ότι ανήκει κατά πλήρη κυριότητα στο φορολογούμενο, εφόσον το έτος γέννησης επικαρπωτή για το συγκεκριμένο δικαίωμα είναι κενό.

– Ποσοστό συνιδιοκτησίας: Αν έχει δηλωθεί λάθος στο Ε9 θα φουσκώσει το εκκαθαριστικό του ΕΝΦΙΑ. Σε περίπτωση μη αναγραφής για τον υπολογισμό του φόρου λαμβάνεται ποσοστό συνιδιοκτησίας 100%.

Εκπτώσεις

Εκπτώσεις στο λογαριασμό του ΕΝΦΙΑ θα δουν φέτος:

– Περίπου 500.000 φορολογούμενοι με ασφαλισμένες κατοικίες. Θα κερδίσουν έκπτωση έως 20%.

– Εκατοντάδες χιλιάδες φορολογούμενοι που κατοικούν σε οικισμούς με έως 1.500 κατοίκους (ή 1.700 κατοίκους σε ορισμένες παραμεθόριες περιοχές), εξαιρουμένων των οικισμών της Αττικής πλην της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων θα πληρώσουν μισό ΕΝΦΙΑ για την κύρια κατοικία τους η οποία δεν υπερβαίνει τα 400.000 ευρώ.

– Περισσότεροι από 700.000 φορολογούμενοι με πολύ χαμηλά εισοδήματα θα λάβουν έκπτωση 50% ή πλήρη απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ. Η μείωση 50% στον ΕΝΦΙΑ αφορά νοικοκυριά με οικογενειακό εισόδημα έως 9.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για κάθε μέλος, και ακίνητη περιουσία εντός καθορισμένων ορίων. Πλήρη απαλλαγή δικαιούνται οικογένειες με τρία ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα και άτομα με αναπηρία άνω του 80%, εφόσον πληρούνται τα εισοδηματικά κριτήρια. Επίσης από το φόρο απαλλάσσονται οι φορολογούμενοι με ακίνητα σε περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές.