Μέχρι αύριο, 16 Φεβρουαρίου 2026, λήγει η προθεσμία για την υποβολή αίτησης χορήγησης μείωσης 20% ή 10% στον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) για κατοικίες που είχαν ασφαλιστεί εντός του 2025. Οι ιδιοκτήτες που δεν θα καταθέσουν εγκαίρως την αίτηση χάνουν το δικαίωμα της έκπτωσης στα φετινά εκκαθαριστικά.

Περισσότεροι από ένα εκατομμύριο φορολογούμενοι αναμένεται να δουν μειωμένο τον λογαριασμό του ΕΝΦΙΑ για το 2026, κυρίως όσοι έχουν ασφαλίσει ακίνητα σε περιοχές με πληθυσμό κάτω των 1.700 κατοίκων. Τα εκκαθαριστικά σημειώματα θα αναρτηθούν στο πρώτο δεκαήμερο του Μαρτίου.

Οι εκπτώσεις φόρου λειτουργούν συνδυαστικά, επιτρέποντας συνολική μείωση έως και 70% ή ακόμη και πλήρη απαλλαγή σε ειδικές περιπτώσεις. Περίπου 400.000 ιδιοκτήτες μπορούν να διεκδικήσουν μείωση έως 20%, εφόσον υποβάλουν αίτηση μέσω της πλατφόρμας myProperty, δηλώνοντας ότι οι κατοικίες τους είναι ασφαλισμένες έναντι φυσικών καταστροφών — σεισμού, πυρκαγιάς και πλημμύρας.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ασφάλιση να καλύπτει αξία τουλάχιστον 900 ευρώ ανά τετραγωνικό. Η μέγιστη μείωση 20% ισχύει για ακίνητα ασφαλισμένα ολόκληρο το 2025, ενώ για μικρότερη διάρκεια η έκπτωση μειώνεται αναλογικά. Για ακίνητα αξίας άνω των 500.000 ευρώ, η μείωση περιορίζεται στο 10%.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι ασφαλιστικές εταιρείες θα διασταυρώσουν τα στοιχεία έως τις 28 Φεβρουαρίου 2026, ώστε η ΑΑΔΕ να ενσωματώσει τις εκπτώσεις στα εκκαθαριστικά. Όσοι έχουν ήδη υποβάλει αίτηση μπορούν να την τροποποιήσουν ή να τη συμπληρώσουν έως τη Δευτέρα.

Έκπτωση έως 50% για χιλιάδες οικισμούς

Για το 2026, ο ΕΝΦΙΑ μειώνεται κατά 50% για φυσικά πρόσωπα, φορολογικούς κατοίκους Ελλάδας, των οποίων η κύρια κατοικία βρίσκεται σε οικισμούς με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή. Εξαιρούνται οι οικισμοί της Περιφέρειας Αττικής, πλην της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων.

Σε ορεινές και παραμεθόριες περιοχές όπως η Δυτική Μακεδονία, ο Έβρος και οι Δήμοι των Περιφερειών Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας, Θράκης και Ηπείρου που συνορεύουν με άλλες χώρες, το όριο αυξάνεται στους 1.700 κατοίκους. Υπολογίζεται ότι περίπου 12.500 οικισμοί θα επωφεληθούν από τη ρύθμιση, ενώ από το 2027 προβλέπεται πλήρης απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ για κύριες κατοικίες στις περιοχές αυτές.

Ελαφρύνσεις για χαμηλά εισοδήματα

Περισσότεροι από 700.000 φορολογούμενοι με χαμηλά εισοδήματα εκτιμάται ότι θα λάβουν έκπτωση 50% ή πλήρη απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ. Η μείωση αφορά νοικοκυριά με εισόδημα έως 9.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για κάθε μέλος, συνολική επιφάνεια έως 150 τ.μ. και περιουσία εντός καθορισμένων ορίων.

Πλήρη απαλλαγή δικαιούνται οικογένειες με τρία ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα και άτομα με αναπηρία άνω του 80%, εφόσον πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ θα εκδοθούν βάσει των στοιχείων που θα δηλωθούν έως τη Δευτέρα και θα αναρτηθούν στην πλατφόρμα myAADE το πρώτο δεκαήμερο του Μαρτίου. Αν εντοπιστούν λάθη, οι φορολογούμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση Ε9.

Συχνά λάθη και διορθώσεις

Η διόρθωση στοιχείων στο Ε9 θα μπορεί να γίνει μετά την εκκαθάριση, δηλαδή από τα τέλη Μαρτίου ή τον Απρίλιο. Μέχρι τότε, οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να καταβάλλουν κανονικά τις πρώτες δόσεις, ακόμη κι αν εντοπιστούν λάθη στα αρχικά εκκαθαριστικά.

Συχνά λάθη που αυξάνουν τον φόρο είναι η δήλωση βοηθητικών χώρων ως κύριων, η αναγραφή λανθασμένων τετραγωνικών, η εσφαλμένη δήλωση ποσοστών συνιδιοκτησίας και η μη αναφορά ότι ένα ακίνητο είναι ημιτελές ή κενό, με αποτέλεσμα απώλεια έκπτωσης 60%.

Για τη διόρθωση ημιτελών κτισμάτων, απαιτείται η προσθήκη του κωδικού 8 στη στήλη 32 του εντύπου Ε9, όταν ανοίξει εκ νέου η πλατφόρμα myAADE μετά την έκδοση των εκκαθαριστικών.

Πληρωμή και δόσεις

Ο ΕΝΦΙΑ του 2026 θα εξοφληθεί σε 12 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, από τον Μάρτιο 2026 έως τον Φεβρουάριο 2027. Η πρώτη δόση θα πρέπει να καταβληθεί έως το τέλος Μαρτίου, ενώ παρέχεται η δυνατότητα εφάπαξ πληρωμής έως τις 31 Μαρτίου 2026.