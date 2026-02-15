Σε εξέλιξη βρίσκεται ο ελληνικός τελικός από τον οποίο θα προκύψει ο εκπρόσωπος μας στην Eurovision.

Με ποια σειρά θα εμφανιθστούν οι 14 υποψήφιοι

Η επίσημη σειρά εμφάνισης των 14 συμμετοχών για τη βραδιά του Τελικού έχει ως εξής: Πρώτος στη σκηνή θα ανέβει ο STYLIANOS με το «YOU & I», ενώ θα ακολουθήσει ο D3lta με το «Mad About it». Την τρίτη θέση στη σειρά εμφάνισης έχει η Mikay με το «Labyrinth» και την τέταρτη η Μαρίκα με το «Daughters of the Sun (A, E, I, O, U)».

Στην πέμπτη θέση θα εμφανιστεί η Marseaux με το τραγούδι «Χάνομαι», ακολουθούμενη από τον good job Nicky με το «Dark Side of the Moon».

Οι KOZA MOSTRA θα παρουσιάσουν το «Bulletproof» στην 7η θέση, η STEFI το «Europa» στην 8η θέση και η Rosanna Mailan το «Άλμα» στην 9η θέση. Τη δέκατη θέση κατέχει η Evangelia με το «Paréa», ενώ στην ενδέκατη θα βρεθεί ο ZAF με το «ASTEIO». Στις τελευταίες θέσεις της βραδιάς θα εμφανιστούν ο Akylas με το «Ferto» (12η θέση), ο leroybroughtflowers με το «SABOTAGE!» (13η θέση) και η αυλαία του διαγωνιστικού μέρους θα κλείσει με την Alexandra Sieti και το «The Other Side».

1. «YOU & I», STYLIANOS

2. «Mad About it», D3lta

3. «Labyrinth», Mikay

4. «Daughters of the Sun (A, E, I, O, U)», Μαρίκα

5. «Χάνομαι», Marseaux

6. «Dark Side of the Moon», good job Nicky

7. «Bulletproof», KOZA MOSTRA

8. «Europa», STEFI

9. «Άλμα», Rosanna Mailan

10. «Paréa», Evangelia

11. «ASTEIO», ZAF

12. «Ferto», Akylas

13. «SABOTAGE!», leroybroughtflowers

14. «The Other Side», Alexandra Sieti

Η διαδικασία της ψηφοφορίας

Έπειτα οι παρουσιαστές ενημέρωσαν ότι σύντομα θα ανοίξουν οι γραμμές για να μπορεί το κοινό να ψηφίσει την αγαπημένη του συμμετοχή.

Μάλιστα, τόνισαν ότι οι ψήφοι του κοινού θα διαμορφώσουν το 50% του αποτελέσματος, ενώ το άλλο 50% βρίσκεται στα χέρια των δύο επιτροπών, μιας ελληνικής (25%) και μιας διεθνούς (25%). Σε περίπτωση ισοβαθμίας, υπερτερεί η ψήφος του κοινού.

Το κοινό θα μπορεί να ψηφίσει είτε μέσω της αποστολής μηνυμάτων (SMS) από κινητά τηλέφωνα με ελληνικούς αριθμούς, είτε online, εντός κι εκτός Ελλάδας, μέσω της ειδικής πλατφόρμας voting στο site https://sfg.vote.

Για τη συμμετοχή στην ψηφοφορία μέσω SMS, από κινητό στέλνετε SMS στο 54222, με τον κωδικό του τραγουδιού-καλλιτέχνη που αντιστοιχεί στην επιλογή σας. Μπορείτε να στείλετε έως και 10 SMS στο 54222 από κάθε αριθμό κινητού τηλεφώνου. Οι οδηγίες της ψηφοφορίας θα είναι διαθέσιμες και μέσω QR code, το οποίο θα εμφανίζεται στην οθόνη κατά τη διάρκεια του show.

Στη συνέχεια οι παρουσιαστές είπαν τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να ψηφίσει το κοινό και στα αγγλικά και στα γαλλικά.

Δείτε live τον τελικό