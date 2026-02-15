Διαμαρτυρία πραγματοποιήθηκε έξω από τον Ελληνικό Τελικό στην Πειραιώς 260. «Τα Νέα» ήταν εκεί και καταγράψαμε με βίντεο και εικόνες εικόνες τη συγκέντρωση διαμαρτυρίας.

Λίγο πριν τις 21:00, ώρα έναρξης του Ελληνικού Τελικού – Sing for Greece, πλήθος πολιτών παρέμεινε συγκεντρωμένο έξω από το κτίριο στην Πειραιώς 260 κρατώντας πανό και φωνάζοντας συνθήματα. Στον χώρο υπάρχει αστυνομική παρουσία, με δυνάμεις περιμετρικά του σημείου να ρυθμίζουν την κυκλοφορία, την ώρα που συνεχίζεται κανονικά η προσέλευση των θεατών για τη διοργάνωση.

Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι η έναρξη έγινε κανονικά, δεν άργησαν λεπτό και η παραγωγή δεν καθυστέρησε καμία από τις διαδικασίες.

Την έναρξη πραγματοποίησε η Κλαυδία, τραγουδώντας με την Μπέττυ Μπαγγίρα μάλιστα για λίγα λεπτά, ενώ μαζί της βρισκόντουσαν και οι συμπαρουσιαστές της, Γιώργος Καπουτζίδης και Κατερίνα Βρανά. Ενώ στην συνέχεια εμφανίστηκαν και τα αστέρια της βραδιάς.

Σύμφωνα με πληροφορίες δεν έχουν απομακρυνθεί και δεν θα απομακρυνθούν από το σημείο.