Η δεύτερη 7αδα βγήκε και πλέον είμαστε στην τελική ευθεία για την Eurovision 2026. Η χθεσινή βραδιά στο κομμάτι των παρουσιαστών ρόλαρε ακόμα καλύτερα, με την Κατερίνα Βρανά να έχει ακόμα μεγαλύτερο ρόλο και να ηγείται της βραδιάς όπως ανέφεραν οι συμπαρουσιαστές της. Όταν ανακοίνωσαν μάλιστα πως η Κατερίνα Βρανά θα ηγείται λίγο περισσότερο της σημερινής βραδιάς, έγινε ένας επικός διάλογος μεταξύ Γιώργου Καπουτζίδη και Μπέττυς Μαγγίρα όπου ο πρώτος είπε:

“Tι να κάνουμε Μπέττυ μου, σήμερα είμαστε αύριο δεν είμαστε” και την ίδια να απαντάει “Σε εμένα το λες”, αναφερόμενη όπως καταλάβαμε στο τηλεοπτικό της παρελθόν, που την μια ήταν η κεντρική παρουσιάστρια και λίγο καιρό αργότερα ο σταθμός την αντικατέστησε με νέα εκπομπή.

Στα μουσικά τώρα. Σε αυτόν τον ημιτελικό, νιώσαμε οι παρόντες και μάλιστα συζητήθηκε και στα social πως οι υποψήφιοι, φώναζαν πάρα πολύ, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν και αρκετά memes στα social media.

Το χρυσό εισιτήριο έλαβαν Good Job Nicky, D3lta, Mikay, Marika, Zaf, Koza Mostra, Leroy Brought Flowers, με την Kianna και άλλους υποψηφίους να μένουν εκτός τελικού.

Ο Good Job Nicky, δέχτηκε πολύ ενθάρρυνση και χειροκρότημα από το κοινό αλλά και πολύ fangirling με ένα πολύ ιδιαίτερο παράδειγμα. Στο διαφημιστικό διάλειμμα , οι κόρες της Μπέττυς Μαγγίρας ανέβηκαν στη σκηνή και του ζήτησαν φωτογραφία την οποία αποθανάτησε η Μπέττυ Μαγγίρα.

Οι guests ήταν πολύ ωραίες προσθήκες με την Antigoni, την εκπρόσωπο της Κύπρου να βάζει φωτιά στη σκηνή και την Τάμτα, να κάνει κάτι διαφορετικό, και όπως είχαμε γράψει και εδώ αποκλειστικά να εμφανίζεται με τη Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ.

Η εμφάνιση κορυφώθηκε με μια δυναμική και βαθιά συγκινητική επανερμηνεία του «With Love», του τραγουδιού με το οποίο είχε διαγωνιστεί το 2007 στον ελληνικό εθνικό τελικό, σε στίχους του Ποσειδώνα Γιαννόπουλου και μουσική του Νίκου Τερζή.Τότε, το 2007, με afro μαλλιά και κουκούλα, είχε βρεθεί στο επίκεντρο της κριτικής, καθώς η πολυσυζητημένη χιονόπτωση δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ και η προσθήκη της κουκούλας θεωρήθηκε από πολλούς ως ένα στιλιστικό ατόπημα.

Τώρα, μέσα σε πραγματική χιονόπτωση επί σκηνής, έδωσε τη δική της διακριτική αλλά ουσιαστική απάντηση.

Ωραίες βραδιές ως τώρα. Αναμένουμε τον Τελικό , την Κυριακή στις 21:00 και τι προσθήκες θα δούμε. Θυμίζουμε πως οι νικητές θα μπορούν να έχουν μαζί τους ένα prop.