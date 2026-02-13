Σήμερα, Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου, οι 14 καλλιτέχνες που προέκυψαν από την κλήρωση ανεβαίνουν στη σκηνή του Sing for Greece 2026, διεκδικώντας μία θέση στον Μεγάλο Τελικό της Κυριακής 15 Φεβρουαρίου και το πολυπόθητο εισιτήριο για να εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision.

Το show παρουσιάζουν ο Γιώργος Καπουτζίδης, η Μπέττυ Μαγγίρα και η Κατερίνα Βρανά, ενώ τη σκηνοθεσία και την καλλιτεχνική διεύθυνση έχει αναλάβει ο Φωκάς Ευαγγελινός.

Παρακολουθήστε live:

Ψηφίστε το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα

Για πρώτη φορά, δίνεται η δυνατότητα online ψηφοφορίας και στους Έλληνες του εξωτερικού, δίνοντας στο κοινό τον πλήρη έλεγχο για την ανάδειξη του τραγουδιού που θα μας εκπροσωπήσει στη Eurovision 2026.

Στον σημερινό ημιτελικό, η πρόκριση στον Τελικό καθορίζεται αποκλειστικά από την ψήφο του κοινού .

Στον Τελικό (Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, 21:00), ο νικητής θα αναδειχθεί από συνδυασμό κοινού (50%) και δύο κριτικών επιτροπών, ελληνικής (25%) και διεθνούς (25%). Σε περίπτωση ισοβαθμίας, υπερτερεί η ψήφος του κοινού.

Πώς να ψηφίσετε

Μέσω SMS:

Στείλτε SMS στο 54222 με τον κωδικό του τραγουδιού ή καλλιτέχνη που επιλέγετε.

Επιτρέπονται έως 10 SMS ανά αριθμό κινητού.

Χρέωση: 0,68€ ανά SMS (συμπεριλαμβάνονται ΦΠΑ 24% και τέλος κινητής 10%).

Περισσότερα από 10 SMS ανά αριθμό δεν προσμετρώνται.

Online ψηφοφορία (Ελλάδα & εξωτερικό):

Επισκεφθείτε την πλατφόρμα sfg.vote.

Κάθε τραπεζική κάρτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μία φορά για έως 10 ψήφους.

Οι ψήφοι μπορούν να δοθούν σε έναν καλλιτέχνη ή να μοιραστούν σε πολλούς.

Χρέωση: 0,68€ ανά ψήφο, με μέγιστο 10 ψήφους ανά κάρτα (συμπεριλαμβάνονται φόροι).

Για βοήθεια κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας, καλέστε το 210 947 2166 (Newsphone Hellas).

Όροι και προϋποθέσεις της online ψηφοφορίας: https://sfg.vote/terms-and-conditions