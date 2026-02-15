Μέχρι αργά το αποψινό βράδυ αναμένεται να συνεχιστεί το κύμα κακοκαιρίας στη χώρα με ισχυρές βροχές και καταιγίδες καθώς και με θυελλώδεις ανέμους που έχουν προκαλέσει πολλά προβλήματα στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια όλης της χώρας. Η ΕΜΥ επικαιροποίησε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού, προειδοποιώντας και για την αφρικανική σκόνη που θα συνεχίσει να «πνίγει» αρκετές περιοχές. Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας βρίσκεται και πάλι η βόρεια και η δυτική Ελλάδα. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται σε Κέρκυρα, Παξούς, Ήπειρο, ανατολική Μακεδονία και Θράκη, μέχρι το βράδυ.

Την ίδια ώρα η αφρικανική σκόνη πλήττει την Αττική με την Ακρόπολη να έχει κυριολεκτικά χαθεί από οπτική επαφή. «Εξαφανισμένα» είναι και άλλα μνημεία, όπως το Παναθηναϊκό Στάδιο. Το φαινόμενο είναι τόσο έντονο που από τον Λυκαβηττό οριακά εμφανίζεται η Ακρόπολη.

Θυελλώδεις άνεμοι προκάλεσαν δεκάδες περιστατικά πτώσεων δέντρων στην Αττική την Κυριακή (15/12), με τις αρχές να βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα. Οι ισχυρές ριπές ανέμου σάρωσαν πολλές περιοχές του λεκανοπεδίου, δημιουργώντας προβλήματα και αναστάτωση στους κατοίκους.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία, που παραμένει σε επιφυλακή από νωρίς το πρωί, είχε δεχθεί έως το μεσημέρι 14 κλήσεις για κοπές και απομακρύνσεις δέντρων σε περιοχές όπως η Νέα Σμύρνη, η Ηλιούπολη, η Νέα Φιλαδέλφεια και το Περιστέρι.

Πτώση δέντρου στην Αγία Παρασκευή

Αναστάτωση προκλήθηκε στην Αγία Παρασκευή όταν ένα πεύκο ύψους περίπου 25 μέτρων κατέρρευσε ξαφνικά μέσα σε κήπο πολυκατοικίας. Σύμφωνα με μαρτυρίες, τη στιγμή της πτώσης ακούστηκε ένας εκκωφαντικός θόρυβος, που έκανε τους κατοίκους να πιστέψουν πως σημειώθηκε σεισμός ή έκρηξη. «Νομίσαμε ότι έγινε σεισμός ή έκρηξη», ανέφερε χαρακτηριστικά ένοικος της πολυκατοικίας.

Το δέντρο κατέληξε σε ακάλυπτο χώρο του κτηρίου, χωρίς ευτυχώς να τραυματιστεί κανείς. Από τύχη δεν υπήρχαν περαστικοί ή παιδιά στον κήπο τη στιγμή της πτώσης, ενώ προκλήθηκαν μόνο μικρές υλικές ζημιές στον περιβάλλοντα χώρο.

Πολλαπλά περιστατικά στην Αττική

Το κέντρο επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής συνεχίζει να δέχεται κλήσεις εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην Αττική, προκαλώντας πτώσεις δέντρων σε διάφορες περιοχές. Ενδεικτικά, στην Καισαριανή, στη συμβολή των οδών Βρυούλων και Κένεντι, μεγάλο δέντρο κατέρρευσε, με πυροσβέστες να σπεύδουν για την απομάκρυνσή του.

Ανάλογα περιστατικά έχουν σημειωθεί σε Νέα Σμύρνη, Ηλιούπολη, Νέα Φιλαδέλφεια και Περιστέρι, με τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής να παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα.

Επιδείνωση του καιρού σε όλη τη χώρα

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, οι ισχυρές βροχές, οι καταιγίδες και οι θυελλώδεις άνεμοι θα συνεχιστούν έως το βράδυ της Κυριακής (15.02.2026). Η υπηρεσία επικαιροποίησε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού, προειδοποιώντας παράλληλα για τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης που θα επηρεάσει σημαντικά πολλές περιοχές.

Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας βρίσκονται η βόρεια και η δυτική Ελλάδα, με έντονες βροχοπτώσεις και καταιγίδες σε Κέρκυρα, Παξούς, Ήπειρο, ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Οι άνεμοι στο Αιγαίο φτάνουν έως και τα 9 μποφόρ.

Η μεταφορά της αφρικανικής σκόνης είναι εντονότερη προς την Πελοπόννησο, την Κρήτη, την ανατολική Στερεά – συμπεριλαμβανομένης της Αττικής – τις Κυκλάδες και την Εύβοια. Στην Αττική, το θολό τοπίο έχει «σκεπάσει» ακόμα και την Ακρόπολη και τον Λυκαβηττό.

Το επικαιροποιημένο δελτίο της ΕΜΥ

Στο επικαιροποιημένο δελτίο (α.α. 6/2026) που εκδόθηκε το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου, η ΕΜΥ επισημαίνει ότι δεν υπάρχουν διαφοροποιήσεις από την προηγούμενη πρόβλεψη. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται έως το απόγευμα της Κυριακής στη δυτική και βόρεια Ελλάδα, ενώ πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις νότιοι άνεμοι θα πνέουν στην ανατολική χώρα και κυρίως στο Αιγαίο.

Οι καιρικές συνθήκες ευνοούν σημαντική μεταφορά αφρικανικής σκόνης προς τα κεντρικά και νότια τμήματα της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής.

«Χάθηκε» από την αφρικανική σκόνη η Ακρόπολη

Σε κλοιό αφρικανικής σκόνης βρίσκεται σήμερα η χώρα, με την Αττική να αποτελεί το επίκεντρο του φαινομένου. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) εξέδωσε Πορτοκαλί προειδοποίηση, επικαιροποιώντας το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που είχε δημοσιευθεί μία ημέρα νωρίτερα.

Οι εικόνες από το Λεκανοπέδιο αποτυπώνουν το πυκνό στρώμα σκόνης που καλύπτει την Αθήνα. Σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών/meteo, οι συγκεντρώσεις σκόνης που μεταφέρεται από τη Σαχάρα θα κορυφωθούν τις επόμενες ώρες, κυρίως στα δυτικά και νότια τμήματα της χώρας.

Το φαινόμενο αναμένεται να φτάσει στη μέγιστη έντασή του κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, Κυριακής 15 Φεβρουαρίου, από το μεσημέρι και μετά, επηρεάζοντας μεγάλο μέρος της επικράτειας.

Οι υψηλότερες συγκεντρώσεις προβλέπονται στη Νότια Ελλάδα, με έμφαση στην Κρήτη, την Πελοπόννησο και το Νότιο Αιγαίο. Παράλληλα, αυξημένα επίπεδα σκόνης αναμένονται ακόμη και σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας και των Νότιων Βαλκανίων.

Πρόγνωση καιρού

Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αναμένονται στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, καθώς και στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι έως 9 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, φτάνοντας έως και τους 23 βαθμούς Κελσίου στην Κρήτη.

Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι και βελτίωση από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα εξασθενήσουν σταδιακά, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 19 βαθμούς.

Δείτε την πορεία της αφρικανικής σκόνης:

Που θα βρέξει τις επόμενες ώρες:

Η πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες

Τη Δευτέρα (16/2) αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές στις περισσότερες περιοχές και σποραδικές καταιγίδες στα δυτικά, τα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

Την Τρίτη (17/2) και την Τετάρτη (18/2) τα φαινόμενα θα συνεχιστούν κυρίως στα ανατολικά και νότια, με σταδιακή εξασθένηση από τα δυτικά. Οι άνεμοι θα στραφούν σε δυτικούς και βορειοδυτικούς, φτάνοντας τοπικά τα 8 μποφόρ.

Την Πέμπτη (19/2) αναμένονται λίγες νεφώσεις, τοπικά αυξημένες στα δυτικά, με πιθανότητα ασθενών βροχών. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί έως 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή.