Εκτεταμένα προβλήματα έχει προκαλέσει η κακοκαιρία σε ολόκληρη την Ήπειρο. Η Ιόνια Οδός παραμένει εκτός κυκλοφορίας στο ύψος της Συκούλας μετά τη μεγάλη κατολίσθηση, ενώ η κυκλοφορία στο τμήμα Άρτα – Αμφιλοχία εξυπηρετείται μέσω της Εθνικής Ιωαννίνων – Αντιρρίου.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, η Εθνική Οδός Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας παρουσιάζει συνεχή φαινόμενα καταπτώσεων, ενώ προβλήματα εντοπίζονται σε Μυρσίνη, Μύτικα και Καστροσυκιά.

Πλημμυρικά φαινόμενα επηρεάζουν θερμοκήπια και κτηνοτροφικές μονάδες. Στην πόλη της Πρέβεζας, η παραλιακή ζώνη έχει δεχθεί έντονη πίεση από τα νερά.

Σύμφωνα με το ThessToday.gr, σοβαρές ζημιές εντοπίζονται στην είσοδο της πόλης της Πάργας, αλλά και σε σημεία εντός του οικισμού, όπου μεγάλοι όγκοι βράχων αποκολλήθηκαν από πρανή και κατέληξαν στο οδόστρωμα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, σταθμευμένα αυτοκίνητα υπέστησαν σοβαρές υλικές ζημιές, όταν καταπλακώθηκαν από πέτρες και χώματα που υποχώρησαν λόγω της έντονης βροχής.

Πέρα από την πόλη, προβλήματα καταγράφονται και σε γειτονικές περιοχές. Η Ανθούσα και η Αγιά συγκαταλέγονται στις ζώνες που επηρεάζονται περισσότερο, με το οδικό δίκτυο να παρουσιάζει διακοπές ή σοβαρές δυσκολίες στην κυκλοφορία. Τα μηχανήματα του δήμου και της Περιφέρειας επιχειρούν διαρκώς, απομακρύνοντας βράχια, μπάζα και φερτά υλικά, προκειμένου να αποκαταστήσουν έστω και προσωρινά την πρόσβαση.

Ηλεία: Υπό κατάρρευση ο δρόμος Κρεστένων – Μεγαλόπολης

Στο μεταξύ όπως μεταδίδει το ilialive.gr, δύο επικίνδυνες καθιζήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη στον οδικό άξονα που συνδέει την Ηλεία με την Αρκαδία και συγκεκριμένα την Κρέστενα με τη Μεγαλόπολη.

Το πρώτο επικίνδυνο σημείο εντοπίζεται στην περιοχή των Κάτω Αμυγδαλιών, οι ρηγματώσεις τρομάζουν. Η βύθιση χθες Σάββατο 14 Φεβρουαρίου φαινόταν περίπου στα 10-15 εκατοστά και εκφράζονται φόβοι πως με τις κακοκαιρίες που ακολουθούν η κατάσταση του δρόμου θα επιδεινωθεί γρήγορα.

Το δεύτερο σημείο είναι στο ύψος της Θεισόας στην εθνική οδό 76 κοντά στα όρια της Ηλείας με την Αρκαδία. Και εκεί το βύθισμα ξεπερνά τα δέκα εκατοστά, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες στο ίδιο σημείο σημειώθηκε και κατολίσθηση βράχων από την πλαγιά.

Η ανησυχία εντείνεται από το νέο κύμα βροχοπτώσεων που έχει προαναγγελθεί από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Οι προγνώσεις κάνουν λόγο για επιδείνωση των καιρικών συνθηκών, γεγονός που κρατά σε διαρκή επιφυλακή τις Αρχές.

Μεσσήνη: Κατεδαφίστηκε το σπίτι που κατέρρευσε η πρόσοψή του

Άδοξο τέλος για το σπίτι στην οδό Κολοκοτρώνη στη Μεσσήνη. Όπως αναφέρει το messinialive.gr, κατεδαφίστηκε καθώς κρίθηκε από μηχανικούς επικίνδυνο και ακατάλληλο προς κατοίκηση, καθώς παρουσίαζε πλέον προβλήματα στατικότητας. Σημειώνεται ότι μετά τις παρατεταμένες βροχοπτώσεις κατέρρευσε το μπαλκόνι του πλινθόκτιστου σπιτιού και συμπαρέσυρε και την πρόσοψη αλλα και τμήμα της οροφής του πρώτου ορόφου.