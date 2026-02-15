Σε κλοιό αφρικανικής σκόνης βρίσκεται σήμερα η χώρα, με την Αττική να αποτελεί το επίκεντρο του φαινομένου. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) εξέδωσε Πορτοκαλί προειδοποίηση, επικαιροποιώντας το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που είχε δημοσιευθεί μία ημέρα νωρίτερα.

Οι εικόνες από το Λεκανοπέδιο αποτυπώνουν το πυκνό στρώμα σκόνης που καλύπτει την Αθήνα. Σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών/meteo, οι συγκεντρώσεις σκόνης που μεταφέρεται από τη Σαχάρα θα κορυφωθούν τις επόμενες ώρες, κυρίως στα δυτικά και νότια τμήματα της χώρας.

Το φαινόμενο αναμένεται να φτάσει στη μέγιστη έντασή του κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, Κυριακής 15 Φεβρουαρίου, από το μεσημέρι και μετά, επηρεάζοντας μεγάλο μέρος της επικράτειας.

Οι υψηλότερες συγκεντρώσεις προβλέπονται στη Νότια Ελλάδα, με έμφαση στην Κρήτη, την Πελοπόννησο και το Νότιο Αιγαίο. Παράλληλα, αυξημένα επίπεδα σκόνης αναμένονται ακόμη και σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας και των Νότιων Βαλκανίων.

Το επικαιροποιημένο δελτίο της ΕΜΥ

Στο νεότερο δελτίο επιδείνωσης του καιρού, η ΕΜΥ αναφέρει τα εξής:

1. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται έως και το απόγευμα της Κυριακής 15-02-2026 σε περιοχές της δυτικής και της βόρειας χώρας.

α. Στην περιοχή Κέρκυρας – Παξών, κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

β. Στην Ήπειρο έως και το απόγευμα.

γ. Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη έως αργά το απόγευμα.

2. Πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις νότιοι άνεμοι θα πνέουν στην ανατολική χώρα και κυρίως στο Αιγαίο, φτάνοντας τα 8 και τοπικά στα ανατολικά τμήματα τα 9 μποφόρ.

3. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη σημαντική μεταφορά αφρικανικής σκόνης στην ανατολική Ελλάδα και κυρίως στις νότιες και κεντρικές περιοχές της — Πελοπόννησο, Κρήτη, ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής), Κυκλάδες και Εύβοια.