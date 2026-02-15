Το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που εκδόθηκε το Σάββατο 14-02-2026 επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία. Επισημαίνεται πως υπάρχουν δεν υπάρχουν διαφοροποιήσεις από την προηγούμενη επικαιροποίηση.

Πιο συγκεκριμένα:

1. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται έως και το απόγευμα σήμερα Κυριακή 15-02-2026 σε περιοχές της δυτικής και της βόρειας χώρας.

α. στην περιοχή Κέρκυρας – Παξών τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες

β. στην Ήπειρο έως και το απόγευμα

γ. στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη έως αργά το απόγευμα.

2. Πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις νότιοι άνεμοι θα πνέουν σήμερα Κυριακή στην ανατολική χώρα και κυρίως στο Αιγαίο (8 και στα ανατολικά του τμήματα 9 μποφόρ).

3. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν σημαντική μεταφορά αφρικανικής σκόνης στη ανατολική Ελλάδα και κυρίως στις νότιες και κεντρικές περιοχές της (Πελοπόννησο, Κρήτη, ανατολική Στερεά – συμπεριλαμβανομένης της Αττικής – Κυκλάδες και Εύβοια).

Ισχυρές ριπές του ανέμου κατά τόπους την Κυριακή 15/02

Σύμφωνα με τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr η διέλευση ενός βαρομετρικού χαμηλού από την περιοχή της Ιταλίας προς τα Νότια Βαλκάνια κατά τη διάρκεια της Κυριακής θα έχει ως αποτέλεσμα την σημαντική ενίσχυση των νότιων/νοτιοανατολικών ανέμων κυρίως στα πελάγη όπου η μέση ταχύτητα αναμένεται να φτάσει τα 7-8 μποφόρ, με ριπές ανέμου που κατά τόπους θα ξεπεράσουν τα 100-110 χλμ/ώρα. Σημειώνεται ότι οι ριπές του ανέμου αναμένεται να ισχυρές ακόμα και στη στεριά με έμφαση στη Κρήτη και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου όπως διακρίνεται και στην παρακάτω ομάδα χαρτών για τις πρωινές και μεσημβρινές ώρες της Κυριακής 15/02.