Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, μεταβολή παρουσιάζει ο καιρός το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2026, με βροχές, καταιγίδες και μεταφορά αφρικανικής σκόνης σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική, αλλά και σταδιακά την κεντρική Μακεδονία, αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες από το μεσημέρι, οι οποίες το βράδυ θα ενταθούν. Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα προβλέπονται παροδικές νεφώσεις και πιθανές μεμονωμένες καταιγίδες, ενώ στην υπόλοιπη χώρα οι νεφώσεις θα αυξηθούν το απόγευμα με τοπικές βροχές στα βόρεια.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά, ενώ οι συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης από το απόγευμα στα δυτικά και νότια. Οι άνεμοι θα στραφούν σε νότιους έως 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, φτάνοντας τους 18-20 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτική πρόγνωση καιρού ανά περιοχή

Μακεδονία και Θράκη: Λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν με τοπικές βροχές και καταιγίδες από το απόγευμα στη δυτική και το βράδυ στην κεντρική Μακεδονία. Χιονοπτώσεις αναμένονται στα ορεινά της δυτικής Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησος: Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες, τοπικά ισχυρές το βράδυ. Χιονοπτώσεις στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα στραφούν σε νοτιοανατολικούς έως 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 19-20 βαθμούς.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές από το απόγευμα στη Θεσσαλία και χιονοπτώσεις στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα ενισχυθούν σε νότιους έως 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 20 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες και Κρήτη: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι από δυτικοί θα στραφούν σε νότιους έως 8 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 21 βαθμούς.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα: Παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανές μεμονωμένες καταιγίδες στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα στραφούν σε νότιους έως 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 20 βαθμούς.

Αττική: Σχεδόν αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις από το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί έως 4 μποφόρ, στρεφόμενοι σε νότιους έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία από 8 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη: Αρχικά αίθριος καιρός, με νεφώσεις και τοπικές βροχές μετά το μεσημέρι. Άνεμοι έως 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 7 έως 17 βαθμούς.

Πρόγνωση επόμενων ημερών

Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026: Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες στα δυτικά, κεντρικά, βόρεια και στα νησιά του Αιγαίου. Ισχυρά φαινόμενα στα βορειοανατολικά. Μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα κεντρικά και νότια. Νότιοι άνεμοι έως 9 μποφόρ και θερμοκρασία έως 23 βαθμούς στην Κρήτη.

Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2026: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες σχεδόν σε όλη τη χώρα. Χιονοπτώσεις στα βόρεια ορεινά από το απόγευμα. Οι άνεμοι νοτιοδυτικοί έως 8 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2026: Βροχές και καταιγίδες κυρίως στα δυτικά και βόρεια, με παροδικές χιονοπτώσεις στα ορεινά. Οι άνεμοι δυτικοί έως 8 μποφόρ και πτώση της θερμοκρασίας στα βόρεια.

Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2026: Νεφώσεις με βροχές στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι βελτιωμένος. Λίγα χιόνια στα ορεινά, βορειοδυτικοί άνεμοι έως 8 μποφόρ και περαιτέρω μικρή πτώση της θερμοκρασίας.