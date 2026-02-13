Το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου, ο καιρός θα είναι αρχικά σχεδόν αίθριος στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Ωστόσο, από τις προμεσημβρινές ώρες στα δυτικά – κυρίως σε βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο και δυτική Μακεδονία – θα αναπτυχθούν αυξημένες νεφώσεις με βροχές και από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες.

Κατά τις βραδινές ώρες, τα φαινόμενα στις περιοχές αυτές θα ενταθούν, ενώ κατά τόπους θα είναι ιδιαίτερα ισχυρά, επηρεάζοντας και το νότιο Ιόνιο καθώς και τη δυτική Στερεά.

Στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θεσσαλία, αναμένεται αρχικά μερική ηλιοφάνεια, με νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα θα υπάρχουν διαστήματα ηλιοφάνειας με παροδικές νεφώσεις και λίγες βροχές έως τις πρωινές ώρες, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσει αρκετή ηλιοφάνεια με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τόπους.

Χιονοπτώσεις στα ορεινά και μεταφορά αφρικανικής σκόνης

Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Παράλληλα, οι μετεωρολογικές συνθήκες θα ευνοήσουν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κυρίως στα δυτικά και νότια τμήματα της χώρας.

Ενισχυμένοι νότιοι άνεμοι

Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά δυτικοί 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Γρήγορα όμως στο Ιόνιο και από το μεσημέρι και στο Αιγαίο θα στραφούν σε νότιους 6 με 7 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο θα φτάσουν τοπικά τα 8 με 9 μποφόρ. Από αργά το βράδυ ενίσχυση των ανέμων αναμένεται και στο Αιγαίο.

Θερμοκρασίες σε υψηλά για την εποχή επίπεδα

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές, διατηρούμενη σε ιδιαίτερα υψηλά για την εποχή επίπεδα. Θα φτάσει στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια τους 16 με 17°C, στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά τους 13 με 15°C και στις υπόλοιπες περιοχές τους 18 με 20°C.