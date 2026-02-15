Αναφορά στο Τατόι κάνει στη νέα του εβδομαδιαία του ανασκόπηση ο πρωθυπουργός . Όπως λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης ολοκληρώθηκαν τα έργα αποκατάστασης σχεδόν όλων των κτηριακών εγκαταστάσεων και των Κήπων του Ανακτόρου, ενώ όσα είναι ακόμη σε εξέλιξη θα έχουν τελειώσει ως τον Σεπτέμβριο 2026.

Προσθέτει ότι οι ανακαινισμένοι χώροι θα λειτουργήσουν ως μουσεία και χώροι φιλοξενίας εκδηλώσεων, ενώ προβλέπονται υποδομές εξυπηρέτησης των επισκεπτών, όπως εκδοτήρια, πωλητήριο και αναψυκτήριο. Παράλληλα, θα στεγαστούν Αστυνομικό Τμήμα και Πυροσβεστικός Σταθμός, διασφαλίζοντας τη μόνιμη προστασία της περιοχής.

Έως τον Οκτώβριο θα τελειώσουν και οι εργασίες αποκατάστασης των υπολοίπων κτηρίων και η διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου. Στόχος της αξιοποίησης είναι το πρώην βασιλικό κτήμα να αναδειχθεί ως ενιαίο πολιτιστικό πάρκο, ως ένας ζωντανός χώρος ιστορίας, περιπάτου και γνώσης, πόλος έλξης για Έλληνες και ξένους επισκέπτες.

Έως τότε -θυμίζω- μπορείτε να επισκεφθείτε το «ψηφιακό» μουσείο που έχουμε δημιουργήσει στη διεύθυνση https://tatoicollections.culture.gov.gr/el/home».

Όπως αναφέρεται στον συγκεκριμένο ιστότοπο «με επίκεντρο την ευρωπαϊκή τέχνη και το design του 19ου και του 20ου αιώνα, οι Συλλογές Τατοΐου εκτείνονται χρονικά και γεωγραφικά από την ευρωπαϊκή ήπειρο στην Άπω Ανατολή και από την ελληνική αρχαιότητα στα καθημερινά αντικείμενα της δεκαετίας του ’60. Έπιπλα, είδη μεταλλοτεχνίας, γυάλινα και κρυστάλλινα σκεύη, πορσελάνες και κεραμικά, κοσμήματα, ενδύματα, καλύπτουν όλο το φάσμα της καθημερινής ζωής και της ανακτορικής τελετουργίας.

Έργα ζωγραφικής και γλυπτικής, αποτελούν δείγματα της καλλιτεχνικής παραγωγής περασμένων δεκαετιών, αλλά και του προσωπικού γούστου των μελών της τέως βασιλικής οικογένειας. Εικόνες και λατρευτικά κειμήλια μαρτυρούν τις θρησκευτικές τους πεποιθήσεις. Βιβλία, αλλά και αντικείμενα που σχετίζονται με τις υπαίθριες δραστηριότητες και την άθληση, φανερώνουν τις αντιλήψεις, τα ενδιαφέροντα και την προσωπικότητα των κατόχων τους. Σημαντικό τμήμα των συλλογών αποτελούν τα παράσημα και τα ποικίλα αναμνηστικά. Μαζί με τα όπλα, τις στρατιωτικές στολές και τον στρατιωτικό εξοπλισμό εν γένει, επιβεβαιώνουν τις διαφορετικές λειτουργίες της Βασιλείας σε πολιτειακό, διπλωματικό και στρατιωτικό επίπεδο και συνδέονται, πολλές φορές, με κρίσιμες ώρες της ελληνικής ιστορίας.

Η πλούσια οινοθήκη, οι βασιλικές άμαξες και τα οχήματα συνιστούν ειδικές και εξόχως χαρακτηριστικές κατηγορίες. Τέλος, ο εξοπλισμός του αγροκτήματος προσφέρει στον επισκέπτη μια εικόνα του διττού χαρακτήρα του Τατοΐου, που υπήρξε βασιλική έπαυλη, αλλά και αγροτοκτηνοτροφική παραγωγική μονάδα, όπου κατοικούσαν και εργάζονταν πολλοί άνθρωποι, κυρίως ντόπιοι, αλλά και κάποιοι ξένοι. Όλα τα παραπάνω, συμπληρώνονται και ερμηνεύονται μέσα από τα σωζόμενα τεκμήρια -έγγραφα και φωτογραφίες- στο Αρχείο Τατοΐου, ξεκλειδώνοντας έτσι τη μελέτη άγνωστων πτυχών ενός και πλέον αιώνα ελληνικής και ευρωπαϊκής ιστορίας».

Η εξομολόγηση του Παύλου για το Τατόι: «Όταν ανοίξει, θέλω να αγγίξω το νυφικό της μητέρας μου και το μετάλλιο του πατέρα μου»

«Αυτά που για μένα είναι αυτή τη στιγμή τα πιο αγαπημένα μου αντικείμενα είναι δύο, που θα ήθελα να τα δω και να τα πιάσω προσωπικά: Το νυφικό της μητέρας μου, που δεν μπορεί να πει κανείς ότι δεν ήταν δικό της, και βέβαια το χρυσό μετάλλιο του πατέρα μου. Το οποίο, ό,τι και να ήταν -βασιλιάς, διάδοχος, πρίγκιπας, ό,τι να ‘ναι- ο μόνος τρόπος που παίρνεις χρυσό μετάλλιο είναι να δώσεις τη μάχη σου, τον αγώνα. Αυτά έχουν πολύ μεγάλη συναισθηματική αξία. Και το νυφικό και το χρυσό μετάλλιο». Η αναφορά αυτή έγινε από τον Παύλο Ντε Γκρες στο πλαίσιο της συνέντευξης που παραχώρησε στον ΑΝΤ1, όπου μίλησε μεταξύ άλλων και για το κτήμα στο Τατόι.

Αναφερόμενος σε όλα εκείνα που τον συνδέουν με αυτό σημείωσε: «Το παράθυρο που ήταν το δωμάτιο που γεννήθηκα… συμβολίζει μια ιστορία. Όπως σας είπα πριν, 130 χρόνια ήταν η οικογένειά μου σε αυτή τη χώρα. Πολλοί το λένε ανάκτορο, αλλά ήταν ένα σπίτι. Το είχε χτίσει ο παππούς μου… αγοράστηκε από τον προπάππου μου, τον Γεώργιο τον Α’, με την προίκα της συζύγου του, βασίλισσας Όλγας. Ήταν το σπίτι μας. Όπως κι εσείς κάπου θα έχετε ένα πατρικό σπίτι, αυτό ήταν το δικό μας».

Ο Παύλος Ντε Γκρες αποκάλυψε άγνωστες πτυχές της ζωής του, υπογραμμίζοντας πως θέλει να είναι χρήσιμος στην Ελλάδα και να προσφέρει με κάθε τρόπο. Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο ίδρυσης κόμματος, σημείωσε ότι «πολλά περνούν από το μυαλό του», διευκρινίζοντας ωστόσο πως δεν θεωρεί τον εαυτό του πολιτικό.