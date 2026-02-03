Στο Τατόι ήρθε στο φως η μαρμάρινη πλάκα στον τάφο της πριγκίπισσας Ειρήνης, η οποία τάφηκε δίπλα στον τελευταίο Έλληνα μονάρχη.

Η πριγκίπισσα Ειρήνη, δευτερότοκη κόρη του βασιλιά Παύλου και της βασίλισσας Φρειδερίκης, γεννήθηκε στο Κέιπ Τάουν της Νότιας Αφρικής στις 11 Μαΐου 1942.

Διετέλεσε διάδοχος του ελληνικού θρόνου από τις 6 Μαρτίου 1964 έως τις 10 Ιουλίου 1965 και ακολούθησε στην εξορία τον αδελφό της Κωνσταντίνο Β’ μετά το αποτυχημένο αντικίνημα κατά της Δικτατορίας τον Δεκέμβριο του 1967.

Στο φως της δημοσιότητας ήρθε η μαρμάρινη πλάκα στον τάφο της πριγκίπισσας Ειρήνης στα πρώην βασιλικά κτήματα στο Τατόι. Η αδελφή του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου και της βασίλισσας Σοφίας της Ισπανίας τάφηκε δίπλα στον τελευταίο Έλληνα μονάρχη.

Η Ειρήνη της Ελλάδας και της Δανίας γεννήθηκε στο Κέιπ Τάουν της Νότιας Αφρικής στις 11 Μαΐου 1942. Ήταν η δευτερότοκη κόρη και τρίτο παιδί του βασιλιά Παύλου και της βασίλισσας Φρειδερίκης, γονέων του τελευταίου μονάρχη της χώρας, Κωνσταντίνου.

Από τις 6 Μαρτίου 1964 έως τις 10 Ιουλίου 1965, ημερομηνία γέννησης της ανιψιάς της Αλεξίας της Ελλάδας, διετέλεσε διάδοχος του ελληνικού θρόνου. Στις 13 Δεκεμβρίου 1967 ακολούθησε στην εξορία τον αδελφό της Κωνσταντίνο Β’, μετά το αποτυχημένο αντικίνημα εναντίον της Δικτατορίας.

Η ζωή μετά την κατάργηση της μοναρχίας

Μετά την κατάργηση της μοναρχίας το 1974, έζησε για ένα διάστημα στην Ινδία και στη συνέχεια εγκαταστάθηκε στην Ισπανία, κοντά στην αδελφή της, βασίλισσα Σοφία, και τα ανίψια της. Για πολλά χρόνια διέμενε μέρος του χρόνου στην Ελλάδα, έως το 2018, όταν απέκτησε την ισπανική υπηκοότητα και εγκαταστάθηκε μόνιμα στη Μαδρίτη.

Η πριγκίπισσα Ειρήνη πέθανε στη Μαδρίτη στις 15 Ιανουαρίου 2026, σε ηλικία 83 ετών. Στις 18 Ιανουαρίου η σορός της μεταφέρθηκε αεροπορικώς στην Αθήνα, ενώ την επομένη τέθηκε σε λαϊκό προσκύνημα στο παρεκκλήσι του Μητροπολιτικού Ναού Αθηνών, πριν από την ταφή της.

Η επιγραφή στον τάφο της στο Τατόι

Σύμφωνα με δημοσίευμα του ekklisiaonline.gr, φωτογραφίες από τον τάφο της πριγκίπισσας Ειρήνης στα πρώην βασιλικά κτήματα του Τατοΐου αποκαλύπτουν τη μαρμάρινη πλάκα στην οποία αναγράφεται:

«Ειρήνη, πριγκίπισσα της Ελλάδος, prinsesse af Danmark, γεν. εν Κέιπ Τάουν 11 Μαι 1942, απ. εν Μαδρίτη 15 Ιαν 2026 και νυξ ουκ εσταί έτι, και ου χρεια λύχνου και φωτός ηλίου. Ότι Κύριος ο Θεός φωτίει αυτούς. Και βασιλεύουσιν εις τους αιώνας των αιώνων.»