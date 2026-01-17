Με δήλωσή του ο Παύλος Ντε Γκρες αποχαιρέτησε την πριγκίπισσα Ειρήνη, μιλώντας για μια γυναίκα σιωπηλής δύναμης και βαθιάς πίστης. Όπως αναφέρει:

«Με βαθιά θλίψη αποχαιρετώ την αγαπημένη μου θεία, Ειρήνη της Ελλάδας. Μια γυναίκα ήρεμης δύναμης, βαθιάς πίστης και απόλυτης αφοσίωσης στην οικογένεια, η παρουσία της ήταν διακριτική αλλά ακλόνητη και οι αξίες της εκφράζονταν όχι με λόγια, αλλά με τον τρόπο που ζούσε και φρόντιζε τους ανθρώπους γύρω της.

Αποτελούσε πηγή σοφίας, σταθερότητας και αγάπης – έναν πυλώνα για την οικογένειά μας μέσα στον χρόνο. Η απουσία της αφήνει ένα κενό, όμως η μνήμη της θα μας συνοδεύει για πάντα. Ας αναπαυθεί εν ειρήνη, κοντά σε εκείνους που αγάπησε. Παύλος Ντε Γκρες».

Στην ίδια ανάρτηση γίνεται γνωστο ότι η Μαρί Σαντάλ δεν θα μπορέσει να παραστεί στην ταφή της Πριγκίπισσας Ειρήνης στην Ελλάδα, τη Δευτέρα, λόγω πρόσφατης χειρουργικής επέμβασης της μητέρας της στη Νέα Υόρκη. Από την τελετή θα απουσιάσουν επίσης ο Οδυσσέας, λόγω σπουδών, και η Ολυμπία εξαιτίας επαγγελματικών υποχρεώσεων.

Η οικογένεια, όπως επισημαίνεται, συμμερίζεται το πένθος και τιμά τη μνήμη της Πριγκίπισσας Ειρήνης.