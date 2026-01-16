Η πριγκίπισσα Ειρήνη έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών στη Μαδρίτη, αφήνοντας πίσω της μια διακριτική αλλά ουσιαστική παρουσία, τόσο στον ισπανικό βασιλικό Οίκο όσο και στην οικογένειά της.

Γεννημένη στις 11 Μαΐου 1942 στο Κέιπ Τάουν, σε μια περίοδο εξορίας για την ελληνική βασιλική οικογένεια, η πριγκίπισσα Ειρήνη μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον μακριά από τα ανάκτορα, αλλά γεμάτο φύση και ελευθερία. Εκεί, κοντά στη μητέρα της Φρειδερίκη και τα αδέλφια της, Κωνσταντίνο και Σοφία, διαμορφώθηκε ο ήρεμος, πνευματικός και ευαίσθητος χαρακτήρας της — ένα γνώρισμα που τη συνέδεσε βαθιά με τη μετέπειτα βασίλισσα της Ισπανίας.

Όπως σημειώνει η δημοσιογράφος Έβα Σελάδα στο βιβλίο «Irene de Grecia. La princesa rebelde», τα παιδικά εκείνα χρόνια στη Νότια Αφρική άφησαν ανεξίτηλο αποτύπωμα στην προσωπικότητά της, καθορίζοντας τη διακριτική πορεία που θα ακολουθούσε σε όλη της τη ζωή.

Φύλακας των μυστικών της βασιλικής οικογένειας

Με τον θάνατό της, η βασίλισσα Σοφία χάνει τη στενότερη εμπιστη και σύμμαχό της. Από το 1975, μετά την αποκατάσταση της μοναρχίας στην Ισπανία, η Ειρήνη είχε μόνιμη παρουσία στο Παλάτι της Ζαρζουέλα, όπου διέμενε μετά τον θάνατο της μητέρας τους, Φρειδερίκης, το 1981.

Από το 1969 έως τον θάνατο της μητέρας της, η πριγκίπισσα Ειρήνη ζούσε στη Μαντράς της Ινδίας, όπου είχε εγκατασταθεί μετά τον χαμό του πατέρα της, του βασιλιά Παύλου. Η αγάπη της για τον πνευματικό κόσμο και η ηρεμία που βρήκε εκεί την οδήγησαν να παραμείνει στη χώρα για περισσότερο από μία δεκαετία.

Δέκα χρόνια στην Ινδία

Η εμπειρία της στην Ινδία άλλαξε ριζικά την κοσμοθεωρία της. Όπως εξομολογήθηκε η ίδια, έγινε χορτοφάγος μετά τον θάνατο του πατέρα της, θεωρώντας πως «αν ο Θεός μπορεί να μας παρηγορεί, γιατί να μην προσφέρουμε κι εμείς παρηγοριά στα ζώα επιτρέποντάς τους να ζουν». Εκεί γνώρισε τη Μητέρα Τερέζα της Καλκούτας και συνεργάστηκε μαζί της μέσω της φιλανθρωπικής οργάνωσης «Mundo en Armonía», που ίδρυσε το 1986 με σκοπό την προώθηση του διαπολιτισμικού διαλόγου και της ανθρωπιστικής βοήθειας.

Μετά τον θάνατο της Φρειδερίκης, η Ειρήνη επέστρεψε στην Ευρώπη, περνώντας μεγάλα διαστήματα στην Ισπανία. Η σχέση της με τη βασίλισσα Σοφία υπήρξε άρρηκτη, καθώς τη συνόδευε διακριτικά σε ιδιωτικές και δημόσιες στιγμές, αποτελώντας τη σταθερή της παρουσία στο παρασκήνιο.

Η σκιά της βασίλισσας Σοφίας

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών στη Μαδρίτη, η πριγκίπισσα Ειρήνη ένιωθε την Ισπανία σαν δεύτερη πατρίδα. Μετά την παραίτηση του Χουάν Κάρλος Α΄ το 2014, στάθηκε περισσότερο από ποτέ στο πλευρό της αδελφής της, συνοδεύοντάς τη σε συναυλίες, εκθέσεις και εκδηλώσεις. Η ήρεμη και διακριτική παρουσία της αποτέλεσε πολύτιμο στήριγμα για τη βασίλισσα Σοφία.

Τόσο ο βασιλιάς Φελίπε ΣΤ΄ όσο και οι πριγκίπισσες Ελένα και Κριστίνα τη λάτρευαν. Το παρατσούκλι «θεία Πέκου», από τη λέξη «peculiar», αντανακλούσε τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της: ελεύθερο πνεύμα, με βαθιά πνευματικότητα και λεπτό χιούμορ, που συχνά ξάφνιαζε όσους τη γνώριζαν πρώτη φορά.

«Δεν είμαστε εδώ μόνο για να περνάμε καλά»

Με την απώλειά της, σβήνει μια διακριτική αλλά καθοριστική μορφή της βασιλικής οικογένειας. Η πριγκίπισσα Ειρήνη έζησε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, αφιερωμένη στην προσφορά και την πνευματική αναζήτηση. Η απουσία της αφήνει ένα μεγάλο κενό στην καρδιά της βασίλισσας Σοφίας, που χάνει την πιο πιστή της συνοδοιπόρο.

Η ίδια πίστευε πως «όλοι έχουμε να μάθουμε κάτι σε αυτή τη ζωή» και ότι ο ρόλος της βασιλείας είναι να βοηθά τους ανθρώπους να εξελίσσονται. Όπως έλεγε, «δεν είμαστε στον κόσμο μόνο για να περνάμε καλά, αλλά για να μάθουμε και να προσφέρουμε» — μια φράση που συνοψίζει το ήθος και την πορεία της.