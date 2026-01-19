Ο βασιλιάς Φελίπε της Ισπανίας, με τη βασίλισσα Λετίθια παρευρέθηκαν στην κηδεία της πριγκίπισσας Ειρήνης.

Ωστόσο, το Βασιλικό Σπίτι ανακοίνωσε ότι ο διέκοψαν το ταξίδι τους στην Αθήνα, όπου ταξίδεψαν την Κυριακή για να αποχαιρετήσουν την πριγκίπισσα Ειρήνη και ακύρωσαν τις προγραμματισμένες υποχρεώσεις τους για την Τρίτη προκειμένου να ταξιδέψουν στην Κόρδοβα και να εκφράσουν τα συλλυπητήριά τους στα θύματα του τραγικού σιδηροδρομικού ατυχήματος.

«Ελπίζουμε οι τραυματίες να αναρρώσουν το συντομότερο», είπε ο βασιλιάς Φελίπε από την Αθήνα

Όπως δήλωσε ο βασιλιάς της Ισπανίας στους δημοσιογράφους, οι επιχειρήσεις διάσωσης δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί και από χθες το βράδυ βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον πρωθυπουργό και την περιφερειακή κυβέρνηση της Ανδαλουσίας, προκειμένου να ενημερώνεται για όλες τις εξελίξεις. Παράλληλα, τόνισε ότι θα επιστρέψουν στην Ισπανία το συντομότερο δυνατό.

«Τόσο πολλά θύματα και φαίνεται ότι οι προσπάθειες διάσωσης δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί» είπε ο βασιλιάς Φελίπε της Ισπανίας και συνέχισε εξηγώντας ότι βρίσκονται σε συνεχή επαφή «με τον πρωθυπουργό και τον πρόεδρο της Περιφερειακής κυβέρνησης» για να ενημερώνονται για τις λεπτομέρειες. Όπως είπαν ακόμη, ότι θα επιστρέψουν στην χώρα τους «το συντομότερο δυνατόν» προκειμένου να «παρακολουθήσουν την κατάσταση και ενδεχομένως να πραγματοποιήσουν μια επίσκεψη στην περιοχή».

«Κατανοώ την απόγνωση των οικογενειών και τον αριθμό των τραυματιών που έχουν υποστεί αυτό το ατύχημα. Είμαστε όλοι πραγματικά ανήσυχοι, ελπίζουμε να αναρρώσουν το συντομότερο δυνατόν», είπε ακόμη ο βασιλιάς Φελίπε.

Ο βασιλιάς Φελίπε πρόσθεσε ότι πολλοί κάτοικοι του Αδαμούθ προσέφεραν εθελοντικά τη βοήθειά τους στο σημείο, εκφράζοντας τη βαθιά ευγνωμοσύνη του προς τους ανθρώπους του χωριού της Κόρδοβα για την αλληλεγγύη και τη συμπαράστασή τους.