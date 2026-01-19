Νωρίς το πρωί της Δευτέρας, η σορός της πριγκίπισσας Ειρήνης έφτασε στην Αθήνα. Η πριγκίπισσα, αδελφή του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου, απεβίωσε την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου στο Παλάτι της Θαρθουέλα, σε ηλικία 83 ετών.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί σήμερα, Δευτέρα 19 Ιανουαρίου, στις 12:00 στον Καθεδρικό Ναό Αθηνών, ενώ νωρίτερα, από τις 08:00 έως τις 10:30, η σορός είχε τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα στο παρεκκλήσι του Αγίου Ελευθερίου, δίπλα στη Μητρόπολη, για όσους επιθυμούσαν να την αποχαιρετήσουν.

Η ταφή θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο στο κτήμα του Τατοΐου, όπως ήταν η επιθυμία της, δίπλα στους γονείς και τον αδελφό της. Η πριγκίπισσα Ειρήνη αναγνωριζόταν για τη μουσική της δραστηριότητα, τη φιλανθρωπία και τη συμμετοχή της σε πρωτοβουλίες ανακούφισης του ανθρώπινου πόνου, ενώ η ζωή της χαρακτηρίστηκε από σταθερούς δεσμούς με την οικογένεια και τους κοντινούς της ανθρώπους.

Το Σάββατο, η ισπανική οικογένεια, όπου η πριγκίπισσα Ειρήνη έζησε για δεκαετίες, της απέδωσε φόρο τιμής σε τελετή στη Μαδρίτη, σε κλίμα συγκίνησης. Παρά τα χρόνια που πέρασε μακριά από την Ελλάδα, η επιθυμία της να ταφεί δίπλα στην οικογένειά της επισφραγίζει τη σύνδεσή της με την πατρίδα.

Ο Παύλος, ο Νικόλαος και ο Φίλιππος Ντε Γκρες έφτασαν στη Μητρόπολη

Παύλος, Νικόλαος και Φίλιππος Ντε Γκρες βρέθηκαν το πρωί στη Μητρόπολη Αθηνών για να συνοδεύσουν τη σορό της πριγκίπισσας Ειρήνης. Λίγο πριν από τις 10:45, τα ανίψια της εκλιπούσας μετέβησαν στο παρεκκλήσι όπου είχε τεθεί το φέρετρο της θείας τους. Στη συνέχεια, παρουσία των τριών ανιψιών, η σορός της πριγκίπισσας Ειρήνης μεταφέρθηκε στη Μητρόπολη Αθηνών για την εξόδιο ακολουθία.