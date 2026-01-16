Στην Αθήνα θα γίνει η κηδεία και η ταφή της πριγκίπισσας Ειρήνης, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών στην Ισπανία. Σύμφωνα με το ισπανικό περιοδικό Hola!, η ταφή της πριγκίπισσας Ειρήνης θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου στο Τατόι, δίπλα στον αδελφό της Κωνσταντίνο και τους γονείς της, Παύλο και Φρειδερίκη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της τέως βασιλικής οικογένειας η εξόδιος ακολουθία της πριγκίπισσας Ειρήνης θα γίνει την ίδια ημέρα στη Μητρόπολη Αθηνών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στις 12:00 το μεσημέρι στον Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών, ενώ από τις 08:00 έως τις 10:30 το πρωί η σορός θα βρίσκεται στο παρεκκλήσι του Αγίου Ελευθερίου.

Η οικογένεια ζήτησε, αντί στεφάνων, να γίνουν δωρεές στον Σύλλογο Οι Φίλοι της Μουσικής ή σε άλλον κοινωφελή οργανισμό της επιλογής των παρευρισκομένων.

Να σημειωθεί ότι η πριγκίπισσα Ειρήνη τον τελευταίο καιρό αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας. Δίπλα της, στήριγμά της ήταν η αδελφή της βασίλισσα της Ισπανίας, Σοφία.

