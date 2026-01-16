Φόρος τιμής θα αποδοθεί τόσο στη Μαδρίτη όσο και στην Αθήνα για την εκλιπούσα πριγκίπισσα Ειρήνη. Πριν από τη μεταφορά της σορού στην Ελλάδα, αύριο Σάββατο 17 Ιανουαρίου θα τελεστεί αγρυπνία στον Ελληνορθόδοξο Καθεδρικό Ναό των Αγίων Ανδρέα και Δημητρίου στη Μαδρίτη. Εκεί, η ισπανική βασιλική οικογένεια θα αποχαιρετήσει την αγαπημένη θεία του βασιλιά Φελίπε, η οποία έζησε για δεκαετίες στο Παλάτι της Θαρθουέλα.

Στην Αθήνα, στη Μητρόπολη, θα παραστούν σύσσωμα τα μέλη της ισπανικής βασιλικής οικογένειας, με επικεφαλής τον βασιλιά Φελίπε ΣΤ’ και τη βασίλισσα Λετίθια. Μαζί τους θα βρίσκονται η πριγκίπισσα Λεονόρ και η Ινφάντα Σοφία, ενώ στο πλευρό της αδελφής της θα είναι η βασίλισσα Σοφία, μαζί με τα μέλη της ελληνικής τέως βασιλικής οικογένειας.

Βασιλικές οικογένεις στην Αθήνα

Στην κηδεία αναμένεται να παραστούν εκπρόσωποι από βασιλικές οικογένειες της Ισπανίας και της Ελλάδας, καθώς και από άλλες ευρωπαϊκές δυναστείες. Η δανική βασιλική οικογένεια θα εκπροσωπηθεί λόγω των στενών συγγενικών δεσμών, καθώς η Άννα-Μαρία είναι αδελφή της βασίλισσας Μαργαρίτας και θεία του σημερινού βασιλιά της Δανίας.

Από τη βρετανική βασιλική οικογένεια θα παραστούν ο σερ Τίμοθι Λόρενς, σύζυγος της πριγκίπισσας Άννας, και η λαίδη Γαβριέλα Κίνγκστον. Παράλληλα, αναμένονται και άλλοι ευρωπαίοι εκπρόσωποι, επιβεβαιώνοντας τον διεθνή χαρακτήρα της τελετής.

Στους οικογενειακούς τάφους στο Τατόι

Μετά την τελετή στη Μητρόπολη, η πριγκίπισσα Ειρήνη θα οδηγηθεί στην τελευταία της κατοικία στο Βασιλικό Κοιμητήριο του Τατοΐου. Εκεί θα ταφεί δίπλα στους γονείς της, βασιλιά Παύλο και βασίλισσα Φρειδερίκη, καθώς και στον αδελφό της, τέως βασιλιά Κωνσταντίνο.

Η ταφή σηματοδοτεί το τέλος ενός ιστορικού κύκλου για την τέως βασιλική οικογένεια της Ελλάδας, με τη μνήμη της πριγκίπισσας να παραμένει ζωντανή τόσο στη χώρα μας όσο και στην Ισπανία.