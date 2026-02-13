«Αυτά που για μένα είναι αυτή τη στιγμή τα πιο αγαπημένα μου αντικείμενα είναι δύο, που θα ήθελα να τα δω και να τα πιάσω προσωπικά: Το νυφικό της μητέρας μου, που δεν μπορεί να πει κανείς ότι δεν ήταν δικό της, και βέβαια το χρυσό μετάλλιο του πατέρα μου. Το οποίο, ό,τι και να ήταν -βασιλιάς, διάδοχος, πρίγκιπας, ό,τι να ‘ναι- ο μόνος τρόπος που παίρνεις χρυσό μετάλλιο είναι να δώσεις τη μάχη σου, τον αγώνα. Αυτά έχουν πολύ μεγάλη συναισθηματική αξία. Και το νυφικό και το χρυσό μετάλλιο». Η αναφορά αυτή έγινε από τον Παύλο Ντε Γκρες στο πλαίσιο της συνέντευξης που παραχώρησε στον ΑΝΤ1, όπου μίλησε μεταξύ άλλων και για το κτήμα στο Τατόι.

Αναφερόμενος σε όλα εκείνα που τον συνδέουν με αυτό σημείωσε: «Το παράθυρο που ήταν το δωμάτιο που γεννήθηκα… συμβολίζει μια ιστορία. Όπως σας είπα πριν, 130 χρόνια ήταν η οικογένειά μου σε αυτή τη χώρα. Πολλοί το λένε ανάκτορο, αλλά ήταν ένα σπίτι. Το είχε χτίσει ο παππούς μου… αγοράστηκε από τον προπάππου μου, τον Γεώργιο τον Α’, με την προίκα της συζύγου του, βασίλισσας Όλγας. Ήταν το σπίτι μας. Όπως κι εσείς κάπου θα έχετε ένα πατρικό σπίτι, αυτό ήταν το δικό μας».

Ο Παύλος Ντε Γκρες αποκάλυψε άγνωστες πτυχές της ζωής του, υπογραμμίζοντας πως θέλει να είναι χρήσιμος στην Ελλάδα και να προσφέρει με κάθε τρόπο. Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο ίδρυσης κόμματος, σημείωσε ότι «πολλά περνούν από το μυαλό του», διευκρινίζοντας ωστόσο πως δεν θεωρεί τον εαυτό του πολιτικό.

«Η πολιτική είναι στο αίμα μου»

«Εγώ είμαι ένας Έλληνας που μεγάλωσε στο εξωτερικό και έχει επιστρέψει. Αφήστε με να ζήσω τη ζωή μου. Θέλω να προσφέρω στη χώρα μου. Θέλω να είμαι χρήσιμος στη χώρα μου. Δεν ζητώ κάτι διαφορετικό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μιλώντας για την πολιτική, τόνισε: «Πολλά περνούν από το μυαλό μου. Εμένα με ενδιαφέρει η πολιτική πάρα πολύ». Όπως είπε, μεγάλωσε σε οικογένεια όπου η πολιτική ήταν πάντα παρούσα και σπούδασε διεθνείς σχέσεις στις ΗΠΑ. «Η πολιτική είναι σαν μία τέχνη που λύνει τα προβλήματα μιας κοινωνίας. Εγώ προσπαθώ να βρω δικούς μου τρόπους για να βοηθήσω την κοινωνία», πρόσθεσε.

Η ζωή του στην Ελλάδα και το όνομα «Ντε Γκρες»

Αναφερόμενος στην καθημερινότητά του στην Ελλάδα, είπε πως απολαμβάνει τη ζωή του ως πολίτης. «Το ότι τα παιδιά μου έχουν μεγαλώσει μου έχει δώσει τη δυνατότητα να κυκλοφορώ, να μην είμαι πάντα στο σπίτι. Τα τελευταία χρόνια έρχομαι στην Ελλάδα πολύ πιο συχνά. Όταν είμαι στην Αθήνα κυκλοφορώ άνετα γιατί ξέρω ότι ως πολίτης μπορώ να κάτσω όσο θέλω. Είναι πολύ ωραίο», ανέφερε.

Για την επιλογή του ονόματος «Ντε Γκρες» εξήγησε: «Όλοι που με ξέρουν με λένε Παύλο. Μου αρέσει το όνομα ντε Γκρες, μου πάει. Αυτό το όνομα το χρησιμοποιούσε ο θείος μου ο Μιχαήλ, που έζησε πολλά χρόνια στη Γαλλία και το είχε ως συγγραφικό ψευδώνυμο. Δεν είναι καινούριο όνομα, μας συνδέει με την οικογένεια».

Για την πολιτική κατάσταση και τις προκλήσεις

Αναφερόμενος στην πολιτική κατάσταση, ο Παύλος Ντε Γκρες σχολίασε τις δυσκολίες που έχει αντιμετωπίσει η κυβέρνηση, επισημαίνοντας πως το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η αβεβαιότητα των πολιτών που δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στα βασικά έξοδα διαβίωσης.

«Μεγάλη μου χαρά να ζω στην Ελλάδα ως πολίτης. Σε 1,5 χρόνο έχω και εγώ δικαίωμα για πρώτη φορά να ψηφίσω», είπε, σημειώνοντας ότι καμία κυβέρνηση τα τελευταία 50 χρόνια δεν θέλησε να αφήσει τη χώρα σε χειρότερη κατάσταση. Αναφέρθηκε στις κρίσεις που αντιμετώπισε η Νέα Δημοκρατία, όπως το μεταναστευτικό στον Έβρο και την πανδημία, επισημαίνοντας πως «η κυβέρνηση είχε καλή επικοινωνία και κατάφερε να ανοίξει η χώρα για τον τουρισμό».

Τόνισε ακόμη ότι «όταν δεν λειτουργούν σωστά οι θεσμοί, χάνεται η εμπιστοσύνη του κόσμου», προσθέτοντας πως η ανασφάλεια οδηγεί τους πολίτες προς τα άκρα του πολιτικού φάσματος.

Σχέδια για το μέλλον και τη νεολαία

Για το μέλλον του, ο Παύλος Ντε Γκρες δήλωσε: «Έχω μεγάλη αγάπη και θέληση να βοηθήσω τη νεολαία. Νιώθω ότι μπορώ να γεφυρώσω τους Έλληνες της διασποράς με τη χώρα». Επεσήμανε ότι επιθυμεί να συμβάλει στη δημιουργία ευκαιριών για τους νέους και να αξιοποιηθεί η δύναμη του ελληνισμού στο εξωτερικό.

Αποκάλυψε επίσης ότι έχει την ιδέα να δημιουργήσει «μια οργάνωση που θα βοηθήσει να κρατήσει 500.000 νέους που φεύγουν και τα 10 εκατομμύρια που ζουν έξω από τη χώρα». Όπως είπε, κάθε κυβέρνηση προσπαθεί, αλλά ο ίδιος θέλει να συμβάλει με τις δικές του πρωτοβουλίες.

