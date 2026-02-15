Σοκ και έντονο προβληματισμό έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία της Αλεξανδρούπολης η άγρια δολοφονία του 83χρονου, ο οποίος βρέθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του, φέροντας πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι.

Το χρονικό της αποκάλυψης

Ο ηλικιωμένος άνδρας διέμενε στην οδό Βουλγαροκτόνου στην Αλεξανδρούπολη. Τον αναζητούσε ο γαμπρός του, καθώς από την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026 δεν απαντούσε στις τηλεφωνικές του κλήσεις.

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, περίπου στις 15:45, ο συγγενής του με τη συνδρομή κλειδαρά εισήλθε στην οικία και τον εντόπισε νεκρό, ξαπλωμένο σε ύπτια θέση στο κρεβάτι του υπνοδωματίου. Αμέσως ειδοποιήθηκαν οι αστυνομικές αρχές και ιατροδικαστής.

Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι το θύμα έφερε πολλαπλά τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο – πιθανότατα μαχαίρι – στον θώρακα, την κοιλιακή χώρα και τα πλευρά.

Ο χώρος της οικίας ήταν αναστατωμένος, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν ίχνη παραβίασης, στοιχείο που από την πρώτη στιγμή οδήγησε τις Αρχές στο ενδεχόμενο το θύμα να γνώριζε τους δράστες. Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι το κινητό του τηλέφωνο είχε αφαιρεθεί, ενώ το φονικό όπλο αρχικά δεν εντοπίστηκε.

Η εξιχνίαση και οι ομολογίες

Ύστερα από συντονισμένες έρευνες, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στην προσαγωγή τριών ατόμων ως υπόπτων για την ανθρωποκτονία: ενός 21χρονου ενήλικου και δύο ανηλίκων 17 και 15 ετών όλοι Ρομά.

Κατά την εξέτασή τους, φέρονται να ομολόγησαν ότι τις βραδινές ώρες της 11ης Φεβρουαρίου 2026 μετέβησαν στην οικία του 83χρονου κατόπιν προσυνεννοημένου ραντεβού. Εκεί, σύμφωνα με την ομολογία τους, τον τραυμάτισαν από κοινού θανάσιμα με χρήση μαχαιριού.

Μάλιστα, έπειτα από υπόδειξη ενός εκ των κατηγορουμένων, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν το αιχμηρό αντικείμενο που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε ως μέσο τέλεσης της ανθρωποκτονίας.

Το ποινικό παρελθόν του θύματος

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλούν τα στοιχεία που αφορούν το ποινικό παρελθόν του 83χρονου. Σύμφωνα με πληροφορίες που αποκαλύπτουν tanea.gr σε βάρος του είχε σχηματιστεί δικογραφία το 2020 για αδικήματα που αφορούσαν γενετήσιες πράξεις με ανηλίκους, μεταξύ άλλων για «γενετήσια πράξη με ανηλίκους έναντι αμοιβής» και «γενετήσιες πράξεις με ανηλίκους ή ενώπιόν τους».

Με απόφαση Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου το 2022 καταδικάστηκε σε ποινή κάθειρξης 10 ετών, με αρχική έκτιση κατ’ οίκον.

Ωστόσο, επειδή διαπιστώθηκε ότι δεν τηρούσε τους όρους της κατ’ οίκον έκτισης, διατάχθηκε η μεταγωγή του σε κατάστημα κράτησης. Αποφυλακίστηκε τον Οκτώβριο του 2023 και συνέχισε να εκτίει την ποινή του κατ’ οίκον, ενώ το 2024 οι περιοριστικοί όροι τροποποιήθηκαν, επιβάλλοντάς του την υποχρέωση εμφάνισης το πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα και την απαγόρευση επικοινωνίας με ανηλίκους.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και αναστάτωση στην Αλεξανδρούπολη, τόσο λόγω της αγριότητας του εγκλήματος όσο και λόγω των αποκαλύψεων για το παρελθόν του θύματος.

Οι τρεις κατηγορούμενοι αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της Δικαιοσύνης, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν την προανάκριση προκειμένου να διαλευκανθούν πλήρως τα κίνητρα και όλες οι πτυχές της υπόθεσης.