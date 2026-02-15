Σοκ στην Αλεξανδρούπολη έχει προκαλέσει η άγρια δολοφονία ενός ηλικιωμένου άνδρα, η οποία αποκαλύφθηκε το Σάββατο έπειτα από αστυνομική έρευνα.

Για την υπόθεση κρατούνται από την ΕΛ.ΑΣ. τρεις νεαροί άνδρες, οι οποίοι φέρεται να έχουν ομολογήσει τη συμμετοχή τους στο έγκλημα.

Η αποκάλυψη του εγκλήματος

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το θύμα – συνταξιούχος του ευρύτερου δημόσιου τομέα, ηλικίας περίπου 82 έως 84 ετών – ζούσε μόνος του σε γκαρσονιέρα στο κέντρο της πόλης. Τις τελευταίες ημέρες ο αδελφός του προσπαθούσε να επικοινωνήσει μαζί του, χωρίς αποτέλεσμα.

Ανησυχώντας για την τύχη του, απευθύνθηκε στην Ελληνική Αστυνομία. Μετά από εισαγγελική εντολή, αστυνομικοί μετέβησαν στο διαμέρισμα και παραβίασαν την πόρτα, προκειμένου να ελέγξουν τον χώρο.

Μπαίνοντας μέσα, οι αστυνομικοί βρέθηκαν μπροστά σε ένα αποτρόπαιο θέαμα. Ο ηλικιωμένος εντοπίστηκε νεκρός, πεσμένος στο πάτωμα μέσα σε λίμνη αίματος, φέροντας – σύμφωνα με πρόχειρη καταμέτρηση – 16 μαχαιριές. Οι Αρχές εκτιμούν ότι η δολοφονία σημειώθηκε την περασμένη Πέμπτη, περίπου τρεις ημέρες πριν τον εντοπισμό του.

Το υπόβαθρο και οι έρευνες

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι ο ηλικιωμένος είχε πρόσφατα καταγγείλει πως άγνωστα άτομα του είχαν αφαιρέσει την τραπεζική κάρτα και είχαν πραγματοποιήσει συναλλαγές. Παρά τον εντοπισμό των εμπλεκομένων, ο ίδιος φέρεται να μην επιθυμούσε να κινηθεί νομικά εναντίον τους.

Οι αστυνομικές εκτιμήσεις συγκλίνουν στο ότι το περιστατικό αυτό ενδέχεται να συνδέεται με την επίσκεψη τριών ατόμων στο διαμέρισμά του την ημέρα της δολοφονίας. Οι ύποπτοι κλήθηκαν για κατάθεση και, σύμφωνα με πληροφορίες, ο ένας είναι ανήλικος – γεννημένος το 2011 – ενώ οι άλλοι δύο είναι οριακά ενήλικοι.

Κατά τη διαδικασία των καταθέσεων, οι εμπλεκόμενοι φέρεται να παραδέχθηκαν σταδιακά τη συμμετοχή τους στο έγκλημα. Η υπόθεση πλέον περνά στα χέρια της Δικαιοσύνης, η οποία θα αξιολογήσει τα στοιχεία και θα καθορίσει τις επόμενες ποινικές ενέργειες.