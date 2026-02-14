Με αφορμή τη Γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου, ο γνωστός σκιτσογράφος Αρκάς σχολιάζει, για ακόμη μία φορά, με το χαρακτηριστικό του σαρκασμό τις ανθρώπινες σχέσεις.

Στο νέο σκίτσο, ένα ζευγάρι κάθεται στο σαλόνι. Η γυναίκα ζητά από τον σύζυγό της, ο οποίος χαλαρώνει στην αναπαυτική πολυθρόνα διαβάζοντας εφημερίδα, να της ευχηθεί για τη μέρα, μιας και είναι του Αγίου Βαλεντίνου.

Ο σύζυγος, αδιάφορος ή ίσως ανενημέρωτος για τη γιορτή των ερωτευμένων, γυρίζει προς το μέρος της και με απάθεια της λέει: «Ευτυχισμένο Σάββατο».

Με αυτόν τον τρόπο, ο Αρκάς σχολιάζει με χιούμορ και ειρωνεία τη ρουτίνα και την απόσταση που συχνά χαρακτηρίζουν την καθημερινότητα των ζευγαριών, αποτυπώνοντας τα μικρά αλλά σημαντικά κενά στην επικοινωνία και τη συναισθηματική σύνδεση.

Το σκίτσο, όπως πάντα, συνδυάζει κοινωνικό σχόλιο και καυστικό χιούμορ, θυμίζοντας ότι η γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου δεν είναι πάντα η μέρα που όλοι περιμένουμε.

