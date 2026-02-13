Όσο οι έρευνες συνεχίζονται για 4η ημέρα για τον εντοπισμό του 60χρονου ψαρά στο Γύθειο, στο μικροσκόπιο των ερευνών βρίσκεται η κάμερα της βάρκας του και τα όσα κατέγραψε τις επίμαχες ώρες πριν χαθούν τα ίχνη του.

Τι κατέγραψε η κάμερα του καϊκιού

«Φαίνεται η δραστηριότητα του που μπαινόβγαινε. Ύστερα από κάποια ώρα δεν ξαναφάνηκε στο πιλοτήριο».

Όπως είπε α ψαράς αποκλειστικά στην εκπομπή του Mega «Live News», λίγα λεπτά αργότερα όσο ο 60χρονος πιθανότατα βρισκόταν στην πρύμνη για να μαζέψει τα δίχτυα ακούστηκε ένας θόρυβος.

Όπως εξηγεί, το βραχώδες σημείο όπου βρέθηκε ακυβέρνητη η βάρκα του απέχει 5 μίλια από την περιοχή που ψάρευε ο 60χρονος.

Επίσης επισήμανε «Πολύ μακριά, πολύ μακριά, πολύ μακριά. 5,5 με 6 μίλια. Το καΐκι από την πόστα του, των διχτυών του», επεσήμανε ψαράς της περιοχής.

«Ακούστηκε κι ένας γδούπος. Ναι. Ένα βίαιο “γκαπ”», ανέφερε ο ψαράς που μίλησε στο Live News. Και πρόσθεσε ότι: «Με τα σκάφη μας βρήκαμε τα δίχτυα του», συνεχίζει ο ψαράς που μίλησε στο MEGA.

Από το βιντεοληπτικό υλικό δεν προκύπτει η παρουσία και δεύτερου ατόμου πάνω στο σκάφος με τους συγγενείς να εκτιμούν πως κάποιο ατύχημα συνέβη στον άτυχο ψαρά την ώρα που μάζευε τα δίχτυα του.

«Το πιθανότερο είναι ότι τον τράβηξε το δίχτυ κάτω. Έχει γίνει πολλές φορές αυτό, δεν είναι περίεργο. Τώρα θα μου πεις γιατί δεν βρέθηκε. Γιατί τα ρεύματα μπορεί να τον έχουν πάει εντελώς αντίθετα από εκεί που ψάχνουν», ανέφερε ο ξάδερφος του 60χρονου ψαρά.

Η σύζυγός του είπε ότι: «Είχε δικαστεί για λαθρεμπόριο τσιγάρων αλλά αθωώθηκε» και πρόσθεσε ότι:«Ή ότι κάτι έπαθε, ότι κάτι… κάτι ας πούμε, δεν ξέρω, κάτι παθολογικό. Αυτό πιστεύω. Δεν έδειξε κάτι το βίντεο. Τι είχε κατηγορηθεί… είχε τσιγάρα για λαθρεμπόριο ξέρω γω τι είχε γίνει… και ότι είχε γίνει το δικαστήριο και είχε αθωωθεί. Στον Άρειο Πάγο. Δηλαδή είχε κατηγορηθεί γι’ αυτό που είπατε, για λαθρεμπόριο, αλλά μετά αθωώθηκε».

Οι έρευνες συνεχίζονται σε όλο το μήκος της ακτής. Παράλληλα οι ψαράδες ψάχνουν καθημερινά στον ψαρότοπο όπου σύχναζε ο φίλος τους.

Σε εξέλιξη οι έρευνες

Το πρωί της Δευτέρας πήγε πρώτα όπως κάθε μέρα στο ψαράδικο που διατηρεί στο κέντρο της Σπάρτης. Στη συνέχεια με το φορτηγάκι του πήγε στο λιμάνι του Γυθείου για να πάρει την βάρκα του για ψάρεμα.

«Τον βλέπω 9:30 ώρα, αυτός με το δικό του καΐκι, το αλιευτικό σκάφος, εγώ με το δικό μου, περνάω στα αριστερά του, χαιρετιόμαστε, κι ο καθένας για το σημείο του», ανέφερε ο ψαράς που μίλησε στην εκπομπή τουθ Mega «Live News.»

Ο ψαρο-Γιώργης όπως τον αποκαλούν ήταν ευδιάθετος και χαμογελαστός. Τίποτα δεν προμήνυε το τι θα επακολουθήσει με την αδελφή του να ανησυχεί μήπως του συνέβη κάτι ξαφνικό.

Η αδερφή του 60χρονου είπε: «Μήπως είχε κάποιο παθολογικό. Μήπως κάτι του συνέβη κάτι ξαφνικά, έχασε τον κόσμο από τα μάτια του και έπεσε στη θάλασσα. Δεν γνωρίζω», είπε η αδερφή του 60χρονου.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό του συνεχίζεται με την αγωνία των συγγενών να ανεβαίνει κατακόρυφα.

«Είδα τον 60χρονο το πρωί της μέρας που χάθηκε» – Ψαράδες μιλούν για την τελευταία φορά που συνάντησαν τον αγνοούμενο

O Γιώργος Καλλιακμάνης μίλησε στην εκπομπή του Mega «Live News» για τον αγνοούμενο ψαρά.

Ο πρόεδρος Αλιέων ανατολικής Μάνης, Κωνσταντίνος Ρουμπάκος, μίλησε στην εκπομπή του Mega «Live News» για τον αγννούμενο ψαρά: «Και να μπερδεύτηκε με τα δίχτυα είχε την γνώση να το διαχειριστεί»

Αρχικά δήλωσε ότι:«Εγώ πήγα και έβγαλα το σκάφος από τα βράχια και το έφερα στο λιμάνι του Γυθείου. Το σκάφος αυτό, από τις κάμερες και από το μηχάνημα που έχει από το κράτος για να παρακολουθείται έφυγε 11 η ώρα από το λιμάνι του Γυθείου. Πήγε στο Μαροβούνι βαθιά. Έφυγε 11 η ώρα, 1 η ώρα έριξε τα δίχτυα. Αυτός πήγαινε μόνος του. Πήγε στη Λούμπα Βαθιά, 400 οργιές, είναι 720 μέτρα βάθος. Και έβαλε τον αυτόματο πιλότο με το GPS, έριξε τα δίχτυα του. Φαίνονται στην κάμερα τα δίχτυα ότι έχουν φύγει. Εγώ κατέβασα το σκάφος από τα βράχια. Αν μπερδεύτηκε με τα δίχτυα, το βάζει μπρος. Μπρος αυτό το σκάφος είναι 15 μέτρα, πάει τρία μίλια. Και πάει πίσω και κοιτάει τα δίχτυα. Δεν τα πειράζει. Αν έβαλε κατά λάθος το πόδι του και μπερδεύτηκε και πήγε στη θάλασσα, δεν μπορεί να ξεμπερδευτεί, τη στιγμή που μπερδεύεται. Ήταν καλός ψαράς, ήταν βατραχάνθρωπος, ξεμπερδεύτηκε».

Για τις χαμηλές θερμοκρασίες του νερού ο κ. Ρουμπάκος επεσήμανε: «Τη συγκεκριμένη μέρα, ήτανε νοτιοανατολικός ο άνεμος, γραίγος που λέμε εμείς, με βροχή με χιονόνερο. Και η θερμοκρασία του Λακωνικού κόλπου ήταν 11 βαθμοί».

Για τον καπνό: «Τώρα τη βάρκα τη βλέπετε με τη μούρη κατά το πέλαγος. Την πρώτη στιγμή, είναι η βάρκα επάνω στα βράχια. Εγώ εκεί ανέβηκα. Όταν η βάρκα ήταν στα βράχια. Δούλευε μία μηχανή. Όπως μπαίνεις στο χειριστήριο, η δεξιά. Η πλώρη του σκάφους είχε ανέβει πάνω στα βράχια. Αυτό δεν ανεβαίνει όταν δεν είναι άνθρωπος επάνω. Εγώ όταν ανέβηκα, η μηχανή ήταν κράτει. Κράτει μιλάμε δεν κινείται το σκάφος. Έφυγε έξι μίλια από το Μαροβούνι και ήρθε και ανέβηκε στα βράχια. Εγώ όταν ανέβηκα πάνω στο σκάφος η μηχανή ήταν κράτει. Τα έχω δώσει κατάθεση στο Λιμεναρχείο».

Ο ναύαρχος Λ/Σ ε.α. και διεθνής πραγματογνώμονας Νίκος Σπανός, μίλησε σττην εκπομπή του Mega «Live News» – «Μιλάμε για ένα αιφνίδιο συμβάν – Πιθανώς ο ψαράς να έπεσε στο νερό»

Ο κ. Σπανός ανέφερε ότι:«Καταρχάς, το συγκεκριμένο εύρημα, ότι μία βάρκα βρέθηκε με την μηχανή σε λειτουργία χωρίς τον επιβαίνοντα, είναι, το πιο ανησυχητικό σενάριο στην ναυτική πρακτική. Και πάντα μας οδηγεί σε ορισμένες πολύ συγκεκριμένες υποθέσεις.

Το γεγονός ότι η μηχανή ήταν σε λειτουργία, ότι αποκλείει κάποια σενάρια αλλά ενισχύει κάποια άλλα. Δεν μιλάμε για ελεγχόμενη εγκατάλειψη σκάφους, δεν μιλάμε για απλή μηχανική βλάβη που οδήγησε στην προσάραξη, αλλά μιλάμε για ένα αιφνίδιο συμβάν. Με τον ψαρά να ήταν σίγουρα εν ζωή τη στιγμή εκείνη και έπεσε στο νερό. Άρα, το πιθανότερο σενάριο, είναι μία πτώση στη θάλασσα.

Και είναι και το πιο συχνό, τουλάχιστον από την εμπειρία που έχω, σε επιχειρησιακά αποδεκτό σενάριο. Γιατί ο ψαράς εκείνη την ώρα, ρίχνοντας δίχτυα από ό,τι δείχνει, ή παραγάδια ή οτιδήποτε έριχνε, τι κάνει;

Στέκεται όρθιος, παρακολουθεί το σκάφος παρόλο που το βάζει στον αυτόματο, ελέγχει έτσι ώστε να μην μπλεχτεί το δίχτυ στο προπέλα και να φύγει με την περίπου τρία με τέσσερα μίλια ταχύτητα που έχει. Επίσης, τα αλιευτικά σκάφη δεν έχουν αυτό που λέμε το “kill switch”, δηλαδή αυτό που βάζουμε στο χέρι για να μπορεί να σβήσει η μηχανή όπως κάνουμε στα ταχύπλοα σκάφη. Και αυτό είναι βέβαια κάτι αρνητικό. Τώρα, το ένα σενάριο είναι αυτό. Το άλλο σενάριο, είναι ένα ενδεχόμενο παθολογικό σενάριο»

Για το γεγονός που επεσήμανε νωρίτερα ο κ. Ρουμπάκος ότι το σκάφος βρέθηκε «κράτει»: «Αυτό δεν δένει τώρα με την εξήγηση ότι το σκάφος αυτό βρέθηκε σε λειτουργία πάνω στην ξηρά, σε ένα βράχο και είναι κράτει η μηχανή. Μήπως εννοούσε ότι το χειριστήριο δηλαδή ήταν στο κράτει; Ότι δηλαδή δεν κινείται η προπέλα; Γιατί μπορεί και με το τράνταγμα το χειριστήριο να επανήλθε σε κάποια θέση. Εάν ήταν κράτει όμως, με την έννοια που το πιστεύω, τότε κάποιο χέρι το άγγιξε πριν γίνει ό,τι έγινε».

«Το σκάφος αυτό, επειδή είναι πάνω από 10 μέτρα, έχει επάνω το λεγόμενο σύστημα VMS. Η συσκευή VMS είναι ανοιχτή επί 24ώρου βάσεως γιατί ελέγχουμε πού πηγαίνει το σκάφος να ψαρέψει, γιατί όταν πηγαίνει σε απαγορευμένη περιοχή χτυπάει alarm. Άρα έχουμε το ίχνος της διαδρομής του. Από εκεί θα έχουμε και μία εικόνα το τι έγινε», κατέληξε ο κ. Σπανός.