Ένα πραγματικό θρίλερ βρίσκεται σε εξέλιξη στο Γύθειο, με την εξαφάνιση ενός 60χρονου ψαρά από τη Σπάρτη. Ο άνδρας αγνοείται από το απόγευμα της Δευτέρας, ενώ η βάρκα του εντοπίστηκε κενή σε βραχώδη ακτή, σκορπίζοντας αγωνία στους συγγενείς και φίλους του.

Η αδελφή του αγνοούμενου μίλησε αποκλειστικά στην εκπομπή Live News του MEGA, εκφράζοντας την ανησυχία της: «Μήπως είχε κάποιο παθολογικό. Μήπως κάτι του συνέβη ξαφνικά, έχασε τον κόσμο από τα μάτια του και έπεσε στη θάλασσα». Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα σενάρια, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τρίτο 24ωρο στα ανοιχτά του Γυθείου. Οι συγγενείς του δηλώνουν συγκλονισμένοι, προσπαθώντας να εξηγήσουν τι μπορεί να συνέβη.

Η τελευταία διαδρομή του 60χρονου

«Ο Γιώργος έφυγε στις 12 το μεσημέρι. Πήγε να ρίξει τα δίχτυα του. Στην επιστροφή όμως ο Γιώργος έβαλε αυτόματο πιλότο με προορισμό το λιμάνι του Γυθείου», ανέφερε η αδελφή του. Ωστόσο, η βάρκα δεν έφτασε ποτέ στο λιμάνι· εντοπίστηκε ακυβέρνητη στα Τρίνησα, με το κινητό του τηλέφωνο να είναι το μόνο αντικείμενο πάνω στο σκάφος.

«Δεν είχε θέματα με τον καιρό. Ήταν μεγάλο το καΐκι. Απλώς συμπτωματικά εκείνη την μέρα ήταν μόνος. Ενώ συνήθως έχει κάποιον μαζί του», ανέφερε ο ξάδερφός του στο Live News. Ο ίδιος εκτιμά, πως «το πιθανότερο είναι, ότι τον τράβηξε το δίχτυ κάτω. Έχει γίνει πολλές φορές αυτό, δεν είναι περίεργο. Τώρα θα μου πεις, γιατί δεν βρέθηκε. Γιατί τα ρεύματα μπορεί να τον έχουν πάει εντελώς αντίθετα από εκεί που ψάχνουν».

Ανησυχία και σενάρια

Φίλοι του ψαρά, γνωστού ως «ψαρο-Γιώργη», φοβούνται ακόμη και το χειρότερο σενάριο. «Κάτι άλλο έχει συμβεί. Αποκλείεται να έπεσε. Το μυαλό μου πάει στο κακό ότι κάποιος τον χτύπησε», λένε συγγενείς του.

Ο ξάδερφός του παραδέχεται ότι άκουσε «κάτι περίεργα που δεν νομίζω να ισχύουν», όπως ότι «βρέθηκε σε λάθος τόπο τη λάθος στιγμή».

Η τελευταία επικοινωνία

Ένας στενός του φίλος, με τον οποίο γνωρίζονται πάνω από 20 χρόνια, περιέγραψε πως την ημέρα της εξαφάνισης ήπιαν μαζί τον πρωινό τους καφέ. «Ήπιαμε τον καφέ. Πήρε τον καφέ του, πήρε τρόφιμα και πήγε για ψάρεμα. Μου είπε η γυναίκα του ότι τελευταία ομιλία 2 το μεσημέρι και μετά από λίγο είδε το καΐκι από την κάμερα απέναντι στα Τρίνησα».

Όλοι τον περιγράφουν ως έμπειρο ψαρά. «Έμπειρος από μικρός ψαροντουφεκάς. Χάλαγε η προπέλα και βούταγε και την έφτιαχνε. Τόσο έμπειρος ήταν», αναφέρουν φίλοι του. «Είχε γεννηθεί μέσα στη θάλασσα. Ήταν η λατρεία του η θάλασσα».

Αγωνία και συνεχιζόμενες έρευνες

Το μαγαζί του στη Σπάρτη παραμένει κλειστό από το απόγευμα της Δευτέρας. Πριν φύγει για ψάρεμα, είχε περάσει από εκεί, χαιρέτησε τη σύζυγό του και κατευθύνθηκε προς το λιμάνι του Γυθείου. Η τελευταία επικοινωνία μαζί της ήταν στις 2 το μεσημέρι, λίγο πριν χαθούν τα ίχνη του.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό του συνεχίζονται αδιάκοπα. Δύο σκάφη του Λιμενικού, δύτες και εθελοντές συμμετέχουν στις επιχειρήσεις.

Η σύζυγός του δήλωσε στο Live News: «Ναι, είχε ξαναπάει στο συγκεκριμένο σημείο. Κάποτε μόνος του, κάποτε με παρέα. Αυτό ευχόμαστε όλοι, να έχει χτυπηθεί και να είναι κάπου».

Φίλη της οικογένειας πρόσθεσε: «Ψάχνουν παντού, γιατί κατέβηκαν και φίλοι με σκάφη και η πολιτεία. Οι έρευνες συνεχίζονται κανονικά. Και με σκύλο πήγαν εθελοντές, ψάχνανε τις ακτές και σκάφη πάρα πολλά ιδιωτικά βοήθησαν στις έρευνες».

Όπως σημειώνουν οι οικείοι του, ο 60χρονος συνήθως έριχνε μόνος του τα δίχτυα, ενώ για το μάζεμά τους έπαιρνε κάποιον βοηθό. Οι έρευνες για τον εντοπισμό του συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό.