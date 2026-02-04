Δίπλα στον καπετάνιο Gus Sanfillipo, διακρίνεται ο Γιάννης Ρουσανίδης, 33 ετών, με καταγωγή από τον Κόκκινο Πύργο Τυμπακίου Κρήτης. Ο Γιάννης χάθηκε στα παγωμένα νερά του Ατλαντικού μαζί με άλλους 6.

Ποιος ήταν ο Γιάννης Ρουσανίδης

Ο Γιάννης είχε γεννηθεί στο Σάλεμ της Μασαχουσέτης. Στα 8 του χρόνια επέστρεψε στην Κρήτη. Το 2015 έφυγε ξανά για τη Βοστώνη, για να εργαστεί στη θάλασσα που τόσο αγαπούσε, στα μεγάλα αλιευτικά που φεύγουν από το Γκλόστερ, το παλιότερο λιμάνι ψαράδων στις Ηνωμένες Πολιτείες, από το 1673.

Την περασμένη Παρασκευή η θάλασσα τον κράτησε κοντά της. Το «Lilly Jean», ένα γερό ψαράδικο 22 μέτρων, βυθίστηκε μέσα σε σφοδρή καταιγίδα.

Σπαρακτικό είναι το μήνυμα της αδελφής του, Κέρι Ρουσανίδη.

«Ήταν περήφανος Έλληνας που αγαπούσε τον τόπο του. Να τον κρατάτε όλοι στην καρδιά σας με μια προσευχή. Επέστρεψε στην Αμερική για να κυνηγήσει τα όνειρά του. Αγαπούσε το ψάρεμα, το μποξ και απολάμβανε τη ζωή στο έπακρο. Είχε πάθος με τη θάλασσα. Ήταν ένας υπέροχος αδελφός, γιός και θείος. Εργαζόταν σκληρά και δεν έλεγε ποτέ όχι σε κανέναν. Η καλοσύνη του, η αποφασιστικότητα και η γενναιοδωρία του ήταν έμπνευση για όλους γύρω του».

Στην ίδια περιοχή βυθίστηκε το 1991 το αλιευτικό «Andrea Gail»

Είναι τραγική ειρωνεία πως το ίδιο λιμάνι έζησε μία ίδια τραγωδία το 1991 όταν βυθίστηκε το αλιευτικό «Andrea Gail».

Το 2000 εκείνη η τραγική ιστορία έγινε ταινία, με πρωταγωνιστή τον Τζορτζ Κλούνι, η πασίγνωστη ταινία The Perfect Storm.

Σπαρακτική ανάρτηση για τους ψαράδες που χάθηκαν στο ναυάγιο

Στη σελίδα στο Facebook για το αλιευτικό, ένας άνθρωπος δημοσίευσε αυτό το συγκινητικό αποχαιρετιστήριο μήνυμα:

«John Paul Rousanidis, Sean Therrien, Freeman Short, Kaπετάνιε Gus Sanfilippo, Paul Beal Sr. και Paul Beal Jr. Αναπαυθείτε εν ειρήνη, γενναίες ψυχές – το πνεύμα σας ζει σε κάθε κύμα, σε κάθε ανατολή του ηλίου και σε κάθε καρδιά που έχει συγκινηθεί από την ιστορία σας. Καλούς ανέμους και ήρεμες θάλασσες σε όλους σας».