Με μια «καλημέρα» γεμάτη αιχμηρό, μαύρο χιούμορ επέστρεψε ο Αρκάς, προκαλώντας –για ακόμη μία φορά– αντιδράσεις και σχόλια στα social media.

Στο νέο σκίτσο, μια γυναίκα στέκεται μπροστά σε τάφο, λέγοντας: «Πρέπει να φύγω τώρα, καλέ μου! Έχω να πάω και στον τάφο του άντρα μου!»

Η ανατροπή είναι προφανής και χαρακτηριστική της γραφής του σκιτσογράφου: η ηρωίδα φαίνεται να απευθύνεται τρυφερά σε κάποιον, ενώ βρίσκεται ήδη σε… νεκροταφείο. Η ατάκα δημιουργεί ένα παιχνίδι διπλής ανάγνωσης, όπου η έννοια της «σχέσης» και της «αφοσίωσης» μετατρέπεται σε πικρό σαρκασμό.

Το χιούμορ της υπερβολής και η κοινωνική αιχμή

Ο Αρκάς αξιοποιεί για ακόμη μία φορά:

Το μαύρο χιούμορ

Την ειρωνεία των ανθρώπινων σχέσεων

Την υπερβολή ως εργαλείο κριτικής

Η σκηνή, λιτή και οπτικά ήσυχη, εντείνει την ένταση της ατάκας. Το στατικό τοπίο του τάφου, ο σταυρός, τα λουλούδια και η σχεδόν αδιάφορη έκφραση της γυναίκας δημιουργούν μια αντίθεση με το περιεχόμενο της φράσης.