Ένταση σημειώθηκε στη δίκη για τα Τέμπη στη Λάρισα, όταν ο δικηγόρος της Interstar, Βασίλης Καπερνάρος, απευθύνθηκε στον Πάνο Ρούτσι με τη φράση «Πήγαινε κάνε απεργία». Το περιστατικό προκάλεσε αντιδράσεις, καθώς ο Πάνος Ρούτσι είναι ένας από τους γονείς των θυμάτων της τραγωδίας.

Μιλώντας αργότερα σε ραδιοφωνικό σταθμό, ο Βασίλης Καπερνάρος εξήγησε τη στάση του, κατηγορώντας τον Πάνο Ρούτσι ότι «περιφέρεται μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου ως νταής, φορώντας ένα καπέλο». Όπως είπε, «Δεν τα έχω εγώ με τον κύριο Ρούτσι. Ο κύριος Ρούτσι είναι ένας πονεμένος γονιός, θεώρησε να προπηλακίσει τους δικηγόρους και να εξυβρίσει… μέσα στην αίθουσα περιφερόμενος ως νταής φορώντας ένα καπέλο».

Από την πλευρά του, ο Πάνος Ρούτσι απάντησε στις δηλώσεις του δικηγόρου, λέγοντας στην εκπομπή του MEGA «Εξελίξεις Τώρα», ότι έχει ήδη καταθέσει μήνυση εναντίον του. Όπως ανέφερε, «αυτό το αντιμετωπίζουμε κάθε φορά που έχουμε δίκη. Εκείνη τη στιγμή, βγήκε από τα δικαστήρια, ενώ εμείς καθόμασταν έξω και είπε στις κάμερες “αυτό δεν είναι δικαστήριο, είναι θέατρο”… Θεωρώ πως με έχει στοχοποιήσει».

Ο Πάνος Ρούτσι υποστήριξε επίσης, ότι υπάρχει οργανωμένη προσπάθεια απαξίωσης των συγγενών των θυμάτων, λέγοντας πως «υπάρχει σχέδιο από την κυβέρνηση να μας αποδοκιμάζουν, να μας εξαντλήσουν, να νευριάσουμε και να χάσουμε το δίκιο μας». Ο ίδιος πρόσθεσε ότι θα συνεχίσει να παλεύει «μέχρι τέλους» για τη δικαίωση του παιδιού του.

Πολλαπλές επιθέσεις και δημόσιες αιχμές

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Πάνος Ρούτσι βρίσκεται στο επίκεντρο επιθέσεων. Όταν έκανε απεργία πείνας στο Σύνταγμα, είχε δεχθεί σφοδρή διαδικτυακή κριτική και χυδαία σχόλια που αμφισβητούσαν τα κίνητρά του. Μεταξύ αυτών, χρήστες τον ειρωνεύονταν για τη στάση του απέναντι στην υπόθεση των Τεμπών.

Ακόμη και ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης είχε τοποθετηθεί δημόσια, ζητώντας να εξεταστεί ο Πάνος Ρούτσι από το ΕΚΑΒ «για να μην υπάρχουν υποψίες», ενώ αργότερα υποστήριξε ότι η απεργία πείνας έγινε για να καθυστερήσει η δίκη. Όπως είχε δηλώσει, «Ο κύριος Ρούτσι λέει ότι κάνει απεργία πείνας 18 μέρες… Η απεργία έγινε με σκοπό να καθυστερήσει η έναρξη της δίκης».

Αιχμές κατά του Πάνου Ρούτσι είχε αφήσει και η πολιτεύτρια Πόπη Σεμερτζίδου, με αφορμή αναφορές για τραπεζικές δεσμεύσεις επιδοτήσεων που φέρεται να έλαβε παράνομα. Όταν ρωτήθηκε σχετικά σε Εξεταστική Επιτροπή, απάντησε χαρακτηριστικά: «Εγώ τι πρέπει να κάνω δηλαδή; Να αρχίσω απεργία πείνας;».

Με φραστικές αντιπαραθέσεις, πολιτικές αιχμές και συνεχή διαδικτυακά πυρά, ο Πάνος Ρούτσι παραμένει στο επίκεντρο, ενώ η δικαστική διερεύνηση για την τραγωδία των Τεμπών συνεχίζεται.