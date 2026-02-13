Αεροπορικός βομβαρδισμός των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ στοίχισε τη ζωή σε έναν άνθρωπο χθες Πέμπτη σε κοινότητα στο νότιο τμήμα της επικράτειας του Λιβάνου, ανακοίνωσε το λιβανικό υπουργείο Υγείας, ενώ ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι έπληξε μέλος του σιιτικού ένοπλου κινήματος Χεζμπολά, το οποίο πρόσκειται στο Ιράν.

Παρά την κατάπαυση του πυρός που τέθηκε σε εφαρμογή τον Νοέμβριο του 2024 και στη θεωρία τουλάχιστον έβαλε τέλος στις εχθροπραξίες ενός και πλέον χρόνου, συμπεριλαμβανομένων δυο μηνών ανοικτού πολέμου, ανάμεσα στις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις και τη Χεζμπολά, το Ισραήλ συνεχίζει να εξαπολύει σχεδόν καθημερινά βομβαρδισμούς στον Λίβανο, κυρίως στον νότο, και διατηρεί τα στρατεύματά του σε πέντε περιοχές στο λιβανικό έδαφος που θεωρεί στρατηγικής σημασίας.

Στην ανακοίνωση που δημοσιοποίησε, το λιβανικό υπουργείο Υγείας έκανε λόγο για «πλήγμα του ισραηλινού εχθρού» στην Ατ Τίρι, στον νότιο Λίβανο, το οποίο σκότωσε έναν άνθρωπο.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι έπληξε «τρομοκράτη της Χεζμπολά» στην περιοχή αυτή.

Στις αρχές Ιανουαρίου, ο στρατός του Λιβάνου ανακοίνωνε ότι ολοκλήρωσε την πρώτη φάση του σχεδίου του για τον αφοπλισμό της Χεζμπολά, που καλύπτει τον τομέα νότια του ποταμού Λιτάνι, περίπου 30 χιλιόμετρα από τα σύνορα με το Ισραήλ. Η Ατ Τίρι βρίσκεται νότια του Λιτάνι.

Η κυβέρνηση του Λιβάνου αναμένεται σε συνεδρίασή της τη Δευτέρα να συζητήσει τις τελευταίες πληροφορίες όσον αφορά το σχέδιο αφοπλισμού της Χεζμπολά που καταρτίστηκε υπό πίεση των ΗΠΑ.

Το Ισραήλ, που ερίζει ότι το σιιτικό κίνημα επανεξοπλίζεται, χαρακτηρίζει ανεπαρκείς τις προόδους του λιβανικού στρατού ενώ, από την πλευρά της, η Χεζμπολά αρνείται να καταθέσει τα όπλα.

Τέλος, τουλάχιστον 370 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί εξαιτίας στρατιωτικών επιχειρήσεων του Ισραήλ αφότου τέθηκε σε εφαρμογή η κατάπαυση του πυρός.