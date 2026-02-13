Αντιπροσωπεία της ΠΑΕ ΠΑΟΚ συναντήθηκε σήμερα (13/2) με τους ανθρώπους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με αφορμή την υπογραφή του μνημονίου κατασκευής της Νέας Τούμπας.

Η συνάντηση ήρθε λίγες ημέρες μετά τις πρώτες επαφές που είχαν οι «ασπρόμαυροι» με τον Δήμο Θεσσαλονίκης, παρουσία του Δημάρχου, Στέλιου Αγγελούδη. Από πλευράς ΠΑΟΚ το παρών έδωσαν οι κ. Τσάκας, Παπαμιμίκος, Δημογιάννης καθώς και η κ. Γκοντσάροβα.

Παρούσα στη συνάντηση η Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας κ. Νανά Αηδονά, καθώς και οι κ. Κωνσταντίνος Μπέφας, Νίκος Ιωάννου και Γιώργος Παπαλεξίου.

Να θυμίσουμε πως η ΠΑΕ ΠΑΟΚ κατέθεσε επίσημο αίτημα προς την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης για την έγκριση διερευνητικών τομών στο σύνολο της έκτασης όπου προβλέπεται να ανεγερθεί το νέο γήπεδο στην περιοχή της Τούμπας.

Παράλληλα, εκκρεμεί συνάντηση με την διοίκηση του Καυτανζογλείου για τη μετεγκατάσταση του ΠΑΟΚ στο στάδιο, η οποία έχει οριστεί για την Κυριακή (15/2).