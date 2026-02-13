Σκληρή επίθεση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη εναντίον της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου μετά την ακραία κόντρα της με τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη στη Βουλή. Όπως είπε σε συνέντευξη που παραχώρησε στον Σκάι αυτό που κάνει η κ. Κωνσταντοπούλου δεν είναι πολιτική αντιπαράθεση, αλλά ξεπερνά τα όρια της χυδαιότητας.

«Δεν είναι στο ίδιο ύψος ένας άνθρωπος που αντιδρά δικαιολογημένα οργισμένα για την τιμή και την υπόληψή του με ένα άνθρωπο που βρίζει, συκοφαντεί και λέει ό,τι του κατέβει στο κεφάλι», ανέφερε αρχικά. «Ήμασταν πάρα πολύ ενοχικοί για πάρα πολλά χρόνια με τέτοιες συμπεριφορές. Δεν μπορεί να λέει τους βουλευτές κηφήνες χθες, δολοφόνους πριν εβδομάδες ή να λέει τον κ. Γεωργιάδη όπως τον είπε, δεδομένου ότι ο ίδιος ήταν και απών. Εκεί φαίνεται και η έλλειψη της όποιας στοιχειώδους αξιοπρέπειας. Θεωρώ πρέπει να μπει ένα τέλος σε όλο αυτό. Σκεφτείτε το 1/10 των χαρακτηρισμών της κ. Κωνσταντοπούλου να το έκανε βουλευτής της ΝΔ».

Παράλληλα, ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε πως η πραγματική Κωνσταντοπούλου είναι αυτή όπου φεύγει ο ένας βουλευτής μετά τον άλλον από δίπλα της. «Η πραγματική Κωνσταντοπούλου είναι αυτή που βγάζει γυναίκες από τη σειρά να εκλεγούν και βάζει συγγενείς και φίλους. Το προσωπείο της είναι μια δήθεν επαναστάτρια η οποία είτε εντός είτε εκτός Κοινοβουλίου τα βάζει με το δήθεν κακό σύστημα. Η πραγματική Κωνσταντοπούλου είναι αυτή που λένε οι υπάλληλοι της Βουλής», συνέχισε για να προσθέσει λέγοντας:

«Είναι κάποια κόμματα με πρώτο και καλύτερο αυτό της κ. Κωνσταντοπούλου και κάποια Μέσα Ενημέρωσης όπου έχουν ένα μοτίβο: συμβαίνει κάτι τραγικό, αυτοί αρχίζουν και βγάζουν κατηγορητήρια, προσπαθούν να συνδέσουν κάθε τραγικό γεγονός – είτε στοιχείο είτε στη Βιολάντα είτε στα Τέμπη – με την Κυβέρνηση. Ξεκινούν να σπιλώνουν και να βομβαρδίζουν με σκοπό να μας περιγράψουν ως δολοφόνους. Όταν αρχίζει να μην τους βγαίνει, το γυρνάνε. Έναν χρόνο πριν συζητούσαμε για χαμένα βαγόνια. Την ίδια ρητορική πάνω-κάτω είχαν και τα κόμματα της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης: ο κ. Ανδρουλάκης έβγαινε πριν 1 χρόνο και έλεγε πως ο πρωθυπουργός είναι ενορχηστρωτής της συγκάλυψης, ο δε κ. Φάμελλος πήγε στη Βουλή και με τον πιο χυδαίο τρόπο του ερωτήματος ρωτούσε για τον θάνατο γιου εισαγγελέως αν έχει σχέση ο πρωθυπουργός».

Μάλιστα, ερωτηθείς σχετικά, σχολίασε πως η Κυβέρνηση δεν πριμοδοτεί την κ. Κωνσταντοπούλου, αλλά αντιδρά όπως πρέπει να αντιδράσει, καθώς «αν δεν αντιδράσεις, το τέρας θα σε φάει».

«Δεν γίνεται να μην αντιδράσεις, ειδικά όταν παρακολουθούν τα παιδιά σου, η γυναίκα σου και οι φίλοι σου. Εμείς δεν την έχουμε κάνει συνομιλήτρια την κ. Κωνσταντοπούλου, δεν υπογράψαμε μαζί της κοινή πρόταση δυσπιστίας όπως το ΠΑΣΟΚ, δεν υιοθετήσαμε εμείς τη ρητορική της. Δεν μιλάμε εμείς για προοδευτικές δυνάμεις, αλλά αποκλείουμε μόνο τη ΝΔ. Αυτοί πρέπει να κοιταχτούν στον καθρέφτη. Το πρόβλημα δεν είναι η κ. Κωνσταντοπούλου, αλλά αυτοί που ξεπλένουν τέτοιες φασίζουσες λογικές με το να μην την αποκλείουν, με το να τη θεωρούν προοδευτική δημοκραυτική δύναμη. Ακούσατε ποτέ τον κ. Δούκα να αποκλείει την κ. Κωνσταντοπούλου;».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κλήθηκε να σχολιάσει και όλα όσα ανέφερε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας, ο οποίος αποκάλυψε πως όταν ο ίδιος διαφώνησε με τον ΣΥΡΙΖΑ για τη διοίκηση της Τράπεζας Αττικής, πήγε το ΣΔΟΕ στη σύζυγό του. Ο κ. Μαρινάκης έκανε λόγο για μια «ανατριχιαστική δήλωση», ενώ κάλεσε τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα να τοποθετηθεί άμεσα.