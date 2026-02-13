Ανακοίνωση μετά τις καταγγελίες που έκανε η Ζωή Κωνσταντοπούλου εξέδωσε η ΕΛΑΣ τονίζοντας ότι το συμβάν «διερευνάται για τυχόν πειθαρχικές ή ποινικές ευθύνες των αστυνομικών».

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Σχετικά με καταγγελία Προέδρου κόμματος του ελληνικού Κοινοβουλίου, για φερόμενες επίμεμπτες ενέργειες αστυνομικών, από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας ανακοινώνεται ότι το περιστατικό διερευνάται για τυχόν πειθαρχικές ή ποινικές ευθύνες των αστυνομικών.

Η Ελληνική Αστυνομία παραμένει προσηλωμένη στην τήρηση της νομιμότητας, στη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και στην εφαρμογή των νόμων, με γνώμονα την προστασία των πολιτών και τη διαφάνεια σε όλες τις διαδικασίες».

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου καταγγέλλει με sms στον Χρυσοχοΐδη «λειτουργία παρακράτους» στην Αστυνομία

Διαστάσεις στην αντιπαράθεσή της με τον Άδωνι Γεωργιάδη έδωσε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, λίγες ώρες μετά την ένταση που επικράτησε στη Βουλή με πρωταγωνίστρια την ίδια και τον υπουργό Υγείας.

Μάλιστα, η κ. Κωνσταντοπούλου δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης sms που έστειλε στον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Η επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας χαρακτηρίζει σε αυτό ως «παρακράτος» το γεγονός, ότι αστυνομικός ενημέρωσε τον Άδωνι Γεωργιάδη για τη μήνυση που κατέθεσε εναντίον του.

Στην ανάρτηση που έκανε, παρέθεσε το sms και έγραψε:

«Ο εν ενεργεία Υπουργός Άδωνις Γεωργιάδης και εν ενεργεία Αντιπρόεδρος της ΝΔ είπε σήμερα στη Βουλή ότι αστυνομικός του Α.Τ. Εξαρχείων του έστειλε μήνυμα-γραπτή αναφορά με την οποία τον ενημέρωνε, κατά παραβίαση του απορρήτου και της νομιμότητας, για την μήνυση που κατέθεσα εναντίον του ιδίου του Υπουργού, δίνοντάς του άμεσα στοιχεία (τόπος και χρόνος κατάθεσης, περιεχόμενο), που μόνο ο Εισαγγελέας δικαιούται να γνωρίζει στο στάδιο αυτό και δίνοντάς του και αναφορά για εμένα, πολιτική αντίπαλο και αντίδικο, ακόμη και για το τι φορούσα, όπως είπε. Με έμφαση δήλωσε μάλιστα ότι ο αστυνομικός προέβη και σε διατύπωση πλήθους γραπτών ύβρεων εναντίον μου. Πρόκειται για πλήρη ομολογία ενεργού παρακράτους.

Δεν φτάσαμε άλλωστε τυχαία στην δολοφονία Γρηγορόπουλου, στον παιδοβιαστή-κακοποιητή αστυνομικό της Βουλής που τον κρατούσαν στη Βουλή 9 μήνες μετά την καταγγελία, στη δολοφονία Σαμπάνη, στη δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου, στη ζαρντινιέρα, στην συγκάλυψη κρατικών εγκλημάτων με πρωτοστατούντες αστυνομικούς και υπηρετούντες στα σώματα ασφαλείας, στην ατιμωρησία αστυνομικών που λειτουργούν παρακρατικά και μαφιόζικα, παρέχοντας υπηρεσίες σε φαύλους κυβερνώντες.

Έστειλα αυτό το μήνυμα στον κ. Χρυσοχοΐδη. Λίγο αργότερα δέχθηκα κλήσεις από τον Αρχηγό της Αστυνομίας, ο οποίος μου είπε ότι “θα ερευνήσει η υπηρεσία αν κάποιος αστυνομικός παρέβη το καθήκον του”. Του απάντησα ότι αναμένω άμεση και επίσημη ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας για το γεγονός ή την παραίτησή του. Το εννοώ.

Κάποιοι άνθρωποι έχουν δώσει τη ζωή τους, την ελευθερία τους, την υγεία τους, την ύπαρξή τους υπερασπιζόμενοι τη δημοκρατία απέναντι στο παρακράτος και τα σταγονίδια της Χούντας.

Δεν θα αφήσουμε αφύλακτη τη #δημοκρατία».

«Έγινε ρεζίλι και πρέπει να παραιτηθεί ο Χρυσοχοΐδης»

Άμεση ήταν η αντίδραση του Άδωνι Γεωργιάδη στην ανάρτηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου, ο οποίος με ειρωνική διάθεση αναφέρει σε ανάρτησή του: «Επειδή ένας αστυνομικός φίλος μου την είδε ή του είπαν συνάδελφοι του γελώντας, ότι εμφανίστηκε με περιβολή ύπνου, κοινώς robe de chambre στο Αστυνομικό τμήμα στις 23:51 για να μου κάνει μήνυση και έγινε ρεζίλι, πρέπει να παραιτηθεί ο Χρυσοχοΐδης…».