Σκηνές έντασης στη Βουλή με πρωταγωνιστές τον Άδωνι Γεωργιάδη και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Ο υπουργός Υγείας είπε μεταξύ άλλων στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας πως θα την κλείσει στην φυλακή.

Όλα άρχισαν όταν, όπως μεταδίδει το in, όταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου μίλησε με σκληρούς χαρακτηρισμούς εναντίον του Άδωνι Γεωργιάδη καταλογίζοντάς του πολιτική κάλυψη στην εργοδοσίας της «Βιολάντα» -όταν ήταν υπουργός Ανάπτυξης και αργότερα Εργασίας- και αποκαλώντας τον μεταξύ άλλων «άθλιο υποκείμενο».

Ο υπουργός Υγείας απάντησε: «Η πολιτική ζωή του τόπου υποφέρει δυστυχώς από την παρουσία της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Αποτελεί ότι πιο τοξικό, ό,τι πιο δηλητηριώδες, ό,τι πιο κακοποιητικό έχει περάσει από τη Βουλή. Πρώτοι το γνωρίζουν οι βουλευτές της.

Το 40% της κοινοβουλευτικής σας ομάδας έχει αποχωρήσει. Δεν αποκλείω σε λίγο να μείνουν 4 βουλευτές και να διαλυθεί η Κ.Ο. σας ή να μείνει και μόνη της. Κανένας κανονικός άνθρωπος δεν μπορεί να την αντέξει», είπε με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να φωνάζει από το έδρανό της και να διακόπτει.

«Φτάνει με τις διακοπές αυτής της γελοίας», είπε o Άδωνις Γεωργιάδης και άφησε αιχμές για τις πρόσφατες εξελίξεις με την Ελένη Καραγεωργοπούλου που ανεξαρτητοποιήθηκε από την Πλεύση Ελευθερίας.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου από την πλευρά της υποστήριξε πως «ο Γεωργιάδης, δεν κάθεται στα κυβερνητικά έδρανα για να μην απαντήσει» και τον κατηγόρησε ότι ως υπουργός Ανάπτυξης και Εργασίας υπερασπιζόταν τη διοίκηση του εργοστασίου στα Τρίκαλα «που έγινε τάφος για πέντε εργαζόμενες».

«Κύριε πρόεδρε, δεν έμαθε αγωγή από τον πατέρα της και τη μάνα της». Ακολούθησαν νέες φωνές και εκατέρωθεν διακοπές.

«Κάθε φορά που θα με διακόπτει θα μηδενίζεται ο χρόνος», είπε ο υπουργός, ενώ προανήγγειλε ότι θα καταθέσει μήνυση σε βάρος της Κωνσταντοπούλου την ερχόμενη Δευτέρα.

«Είμαι αυτός που θα σε κλείσω φυλακή. Μέχρι τότε θα σου κάνω 15 μηνύσεις την εβδομάδα. Αν δεν σε κλείσω φυλακή, δεν θα ησυχάσω», ανέφερε ο υπουργός Υγείας απευθυνόμενος προς την πρόεδρο της Πλεύση Ελευθερίας.