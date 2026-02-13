Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας υπόσχονται πλούσιο θέαμα για τους φίλους του ποδοσφαίρου, του μπάσκετ, του βόλεϊ, του τένις και των χειμερινών σπορ, με πλήρες πρόγραμμα σε όλα τα συνδρομητικά και δημόσια κανάλια.

Στο ποδόσφαιρο, οι φίλαθλοι θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν αναμετρήσεις από κορυφαία πρωταθλήματα και διεθνείς διοργανώσεις. Ξεχωρίζουν οι αγώνες Αλ Χιλάλ – Αλ Ετιφάκ (17.25, COSMOTE SPORT 3), Ανόρθωση – Ένωση Νέων Ύψωνα (19.00, COSMOTE SPORT 5) και Ντόρτμουντ – Μάιντς (21.30, NOVASPORTS 3). Το βράδυ, το ενδιαφέρον κορυφώνεται με τις αναμετρήσεις Χαλ – Τσέλσι (21.45, COSMOTE SPORT 3) και Πίζα – Μίλαν (21.45, COSMOTE SPORT 2).

Στο μπάσκετ, οι φίλοι της Euroleague και των διεθνών διοργανώσεων θα απολαύσουν σπουδαίες αναμετρήσεις. Στις 20.00, η Ζαλγκίρις υποδέχεται τη Χάποελ Τελ Αβίβ (NOVASPORTS START), ενώ στις 21.15 ο Παναθηναϊκός AKTOR αντιμετωπίζει τη Φενέρμπαχτσε (NOVASPORTS PRIME). Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με το NBA All Star Weekend – Rising Stars (04.00, COSMOTE SPORT 4).

Στο βόλεϊ, ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τον ΟΦΗ (19.00, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ), σε έναν αγώνα με έντονο ενδιαφέρον για τη συνέχεια του πρωταθλήματος.

Το τενιστικό πρόγραμμα περιλαμβάνει κορυφαίες αναμετρήσεις από τα τουρνουά ATP 500 Ρότερνταμ και Ντάλας, καθώς και το WTA 1000 στη Ντόχα. Οι φίλοι του αθλήματος μπορούν να παρακολουθήσουν τους προημιτελικούς και ημιτελικούς από τις 14.00 έως αργά το βράδυ στα COSMOTE SPORT και NOVASPORTS.

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες και μηχανοκίνητα

Οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες συνεχίζονται με πλούσιο πρόγραμμα σε ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ και EUROSPORT. Από τις 10.00 το πρωί ξεκινούν οι αγώνες κέρλινγκ, σνόουμπορντ και σκι ανώμαλου δρόμου, ενώ το βράδυ ξεχωρίζουν το καλλιτεχνικό πατινάζ και το σνόουμπορντ half pipe.

Στα μηχανοκίνητα σπορ, οι λάτρεις των ράλι θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ειδικές διαδρομές του Ράλι Σουηδίας (COSMOTE SPORT 5) από τις 11.05 έως τις 13.15.

Το σημερινό πρόγραμμα προσφέρει επιλογές για κάθε φίλο του αθλητισμού, με συνεχή δράση από το πρωί έως αργά τη νύχτα στις μεγάλες αθλητικές πλατφόρμες.