Αθλητικές μεταδόσεις και συναρπαστικά παιχνίδια περιλαμβάνει το σημερινό τηλεοπτικό πρόγραμμα, με κορυφαίες αναμετρήσεις σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ και τένις, αλλά και κάλυψη από τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες.

Ποδόσφαιρο

Στις 22.00, το ACTION24 μεταδίδει το ντέρμπι Ατλέτικο Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα, ενώ την ίδια ώρα το NOVASPORTS Premier League προβάλλει την αναμέτρηση Μπρέντφορντ – Άρσεναλ.

Παράλληλα, στο MEGA NEWS την ίδια ώρα μεταδίδεται το φιλικό Ατλέτικο Μαδρίτης – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Μπάσκετ

Η βραδιά ξεκινά στις 19.30 στο NOVASPORTS5 με το παιχνίδι Αναντολού Εφές – Βίρτους Μπολόνια.

Ακολουθούν στις 21.05 το Μακάμπι Τελ Αβίβ – Μπάγερν (NOVASPORTS2), στις 21.15 το Ολυμπιακός – Ερυθρός Αστέρας (NOVASPORTS PRIME), καθώς και δύο ακόμη αναμετρήσεις στις 21.30: Βαλένθια – Βιλερμπάν (NOVASPORTS START) και Μπαρτσελόνα – Παρί (NOVASPORTS4).

Τένις

Οι φίλοι του τένις μπορούν να παρακολουθήσουν από τις 12.00 στο COSMOTE SPORT 6 το τουρνουά ATP 500, Ρότερνταμ, ενώ στις 14.00 το NOVASPORTS6 μεταδίδει το WTA 1.000, Ντόχα.

Η δράση συνεχίζεται στις 16.00 με νέους αγώνες από Ρότερνταμ και Ντόχα, ενώ στις 20.00 το NOVASPORTS6 και το COSMOTE SPORT 8 μεταδίδουν τα τουρνουά WTA 1.000, Ντόχα και ATP 500, Ντάλας αντίστοιχα.

Στις 20.30, το COSMOTE SPORT 6 ολοκληρώνει τη μέρα με ακόμη έναν αγώνα από το ATP 500, Ρότερνταμ.

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες

Από νωρίς το πρωί, το EUROSPORT 1 (10.00) και το EUROSPORT 2 (12.00) μεταδίδουν αγώνες από το Μιλάνο – Κορτίνα 2026.

Η ΕΡΤ2 θα προβάλλει επίσης στιγμιότυπα και αγώνες στις 12.30 και στις 19.30, προσφέροντας πλήρη κάλυψη από τη διοργάνωση.